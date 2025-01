San Giuliano Terme contro il divario digitale: corsi di formazione per tutte le età

San Giuliano Terme (PI), 14 gennaio 2025 – Il Punto digitale facile del Comune di San Giuliano Terme, realizzato nell’ambito del progetto di Arci servizio civile Pisa aps per il superamento del divario digitale (conosciuto anche come “digital divide"), e le forme discriminatorie che comporta, in partenariato con la Regione Toscana, a partire da questo mese dà il via ai corsi di formazione digitale volti a promuovere l'inclusione digitale e favorire l'acquisizione di competenze tecnologiche per i cittadini di tutte le età, con un’attenzione particolare ai meno esperti.

L'obiettivo è supportare i partecipanti nell'utilizzo di strumenti digitali ormai indispensabili, come pc, smartphone e piattaforme online. I corsi, tenuti dai facilitatori del Punto digitale, affronteranno argomenti come l'uso di internet, la gestione della posta elettronica, la navigazione sui social network, l’accesso ai servizi digitali pubblici e tanto altro.

Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una maggiore inclusione digitale, aiutando la comunità a restare al passo con un mondo in continua evoluzione tecnologica, motivo per il quale il primo corso in partenza è rivolto a tutte quelle persone che hanno difficoltà nell’utilizzo dello smartphone. Il corso prevede un minimo di 5 lezioni in cui si affronteranno tutti i temi che riguardano l’utilizzo dello smartphone dall’accensione fino ad arrivare ai social network, passando per tutte le app utili nel quotidiano. Il tempo previsto per il corso è flessibile per assicurarsi che ogni partecipante apprenda realmente le nozioni di cui ha bisogno.

“Oltre all’alfabetizzazione informatica si porrà attenzione anche all’uso dei vari servizi digitali al cittadino, saranno infatti realizzati nel tempo corsi di approfondimento su Spid, Cie, Firma digitale, servizi comunali disponibili online, piattaforma Inps, app Toscana salute e molto altro ancora – spiega l’assessore all’informatizzazione Marco Balatresi –. Proseguiamo come Amministrazione comunale, in sinergia con Arci servizio civile Pisa, che ringrazio per l’impegno profuso, nell’intento di contrastare il divario digitale e non lasciare indietro nessuno in un ambito, quello del web, che ha bisogno conoscenza e consapevolezza da parte dell'utente per evitare le insidie che possono nascondersi”.

Modalità e luogo di svolgimento

I corsi, che inizieranno mercoledì 22 gennaio, si terranno presso le strutture comunali, con orario fisso che verrà comunicato al momento dell’iscrizione; la partecipazione è completamente gratuita, l’iscrizione può essere effettuata chiamando il numero 050 819 233, recandosi direttamente presso lo sportello del Punto digitale facile, oppure compilando l’apposito modulo disponibile a questo link. Lo sportello è aperto presso gli stabili comunali in via Giovanni Battista Niccolini (numero civico 17) e rispetta i seguenti giorni e orari: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì 8.30-13 e Martedì 9-13 e 14-16.