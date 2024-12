San Giuliano Terme, banchina ferroviaria inaccessibile: sindaco scrive a RFI e Ministero

San Giuliano Terme (PI), 3 dicembre 2024 – Una situazione di rilevante criticità quella segnalata dall'amministrazione comunale rispetto alla stazione ferroviaria di San Giuliano Terme sulla linea Pisa-Lucca. Nello specifico, la salita e la discesa dai convogli risultano particolarmente problematiche e pericolose a causa della sosta dei treni in curva, fattore che provoca un'inclinazione degli stessi sui binari. Una configurazione che compromette l’accessibilità, soprattutto per le persone con ridotta mobilità e aumenta significativamente i rischi per i viaggiatori.

In merito, il sindaco Matteo Cecchelli ha scritto una lettera a Rete Ferroviaria Italiana e per conoscenza alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Una criticità che ha spinto molti cittadini a rinunciare ad utilizzare il mezzo pubblico da anni dovendolo sostituire col mezzo privato - spiega Cecchelli - scomodando un accompagnatore e dovendo misurarsi con la già sollecitata rete viaria sangiulianese".

"Ho fatto presente che alcuni cittadini hanno più volte scritto in passato per porre la questione all'attenzione dell'organismo competente, ma quando una risposta è arrivata non è mai stata positiva rispetto alla soluzione della problematica - prosegue il primo cittadino - Considerata l’importanza della stazione per i collegamenti ferroviari del nostro territorio e il numero di cittadini che quotidianamente usufruiscono di questo servizio, ho invitato l'ente e gli organi competenti a valutare urgentemente gli interventi necessari per una risoluzione".

Tra le proposte segnalate: la verifica e adeguamento della posizione di sosta dei treni in relazione alle piattaforme di accesso; l'introduzione di pedane e rampe o strutture permanenti, anche per tratti parziali, che garantiscano la sicurezza durante la salita e la discesa dai treni; eventuali modifiche strutturali alle banchine o ai binari per ridurre l’inclinazione o la pericolosità della curva.

"San Giuliano Terme confida nella sensibilità di Rfi e dei ministri interpellati, rispetto al tema della sicurezza e dell’accessibilità oltre che nell'attenzione che l'azienda tradizionalmente dedica ai territori serviti dalla propria rete ferroviaria: serve un immediato intervento per garantire la sicurezza e la fruibilità dell’infrastruttura da parte degli utenti, mi sono dunque detto disponibile per un confronto aperto al fine di approfondire la problematica e valutare congiuntamente le soluzioni più idonee".