San Giuliano si tuffa in Bagninluce Festa per tutti, animali compresi

Nelle ultime battute di una calda estate di eventi torna a San Giuliano Terme Bagninluce, la tradizionale rassegna che ogni anno anima il centro della città e regala emozioni in chiaroscuro. L’appuntamento è per il 24 agosto, a partire dalle 18, quando via Italia sarà popolata da mercatini, food truck e giochi a cura di Asam: un’ottima occasione per fermarsi a fare un aperitivo o a mangiare qualcosa. Ma Bagninluce regala ai suoi visitatori qualcosa in più, che miscela le tradizioni più genuine alla magia delle luci al calar del sole. La festa prenderà corpo a partire dalle 21, quando si alterneranno concerti e spettacoli, con l’esibizione della Banda Bassotti Street Band, mentre al circolo Arci sarà di scena il concerto della Afroquiesa Orchestra. Ma musica, luci e cibo non saranno gli unici protagonisti: farà parte della rassegna una Santa Messa, che si terrà alle 18, e si ripeterà in un’atmosfera d’altri tempi anche la "gara di tappini". Il singolare gioco popolare porta avanti la tradizione dei nostri nonni, che si riunivano sugli scalini del Parco dei Pini per giocare tutti insieme in un clima di socialità che stiamo sempre più perdendo nel corso del tempo. Quest’anno il momento ludico sarà ancora più coinvolgente grazie alla riqualificata area del Parterre che farà da cornice alla gara: un luogo che è diventato punto di ritrovo e cuore della convivialità del paese. Stessa ambientazione per il party anni ’70-’80-’90 a cura di Simone Dj, mentre il clou della rassegna arriverà alle 23, quando si terrà uno spettacolo pirotecnico silenzioso, pensato per non disturbare gli animali. L’iniziativa è un orgoglio per la comunità e per l’amministrazione, come si legge nelle parole della vicesindaca Lucia Scatena: "sono veramente felice che anche quest’anno nella frazione capoluogo torni Bagninluce, la festa di San Bartolomeo, patrono di San Giuliano Terme. È una festa ricca che abbraccia tutto il nostro comune e quelli confinanti. Una grande occasione che mette al centro il divertimento e le emozioni dell’estate, ma che porta avanti anche messaggi importanti, come quello del rispetto per i nostri amici animali-continua la vice sindaca- la novità dell’edizione 2023 sarà a conclusione della giornata, lo spettacolo dei fuochi d’artificio "silenziosi" per non arrecare disagio ai compagni a quattro zampe. Vogliamo fare festa certamente con i fuochi ma anche mantenendo viva la sensibilità e il rispetto che caratterizza il comune verso gli animali".

Alessandra Alderigi