Salute mentale, Davide Ribechini al tavolo ministeriale. Collaborava con Barbara Capovani

Pisa, 27 settembre 2023 – Ci sarà anche il dottor Davide Ribechini, collaboratore di Barbara Capovani, al tavolo tecnico per la salute mentale, nello specifico al gruppo di lavoro sulla “salute mentale in carcere e Rems”, istituito dal ministero della Salute il 27 aprile con decreto ministeriale. Ribechini lavorava con la psichiatra uccisa il 21 aprile scorso davanti al reparto di psichiatria dell'ospedale di Pisa ed è stato invitato a partecipare.

Ribechini, spiega l'Asl Toscana Nord ovest, “si occupa di psichiatria forense, si è laureato a Pisa e nel 2003 si è specializzato in psichiatria, dopo un primo incarico nelle Marche e in seguito nel dipartimento di salute mentale di Arezzo, Siena e Prato, dal 2015 lavora nel Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove è referente dei percorsi terapeutici per pazienti autori di reato ricoverati in psichiatria”.

"Ritengo - afferma Ribechini - che sia un'occasione importante per la psichiatria in generale. Proprio nei giorni in cui è stata assalita mortalmente, Barbara stava lavorando per realizzare un convegno sull'imputabilità del malato mentale, un argomento importante. Infatti, spesso i reparti psichiatrici vengono scambiati per luoghi di detenzione dove sono inviati soggetti che soffrono di disturbi della personalità, ma che non sono psichiatrici”.