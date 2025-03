Salpano gli artisti. Biennale dei Licei verso Barcellona

La "Nave della Biennale dei Licei artistici" è ai nastri di partenza e per la Toscana saranno coinvolti alcuni studenti del liceo artistico di Pisa e Cascina: partenza l’8 marzo e rientro il 12, in tutto 150 studenti provenienti anche da Matera, Roma Rieti e Tivoli saliranno a Civitavecchia a bordo di una nave da crociera Grimaldi Lines per raggiungere Barcellona e fare poi ritorno a Civitavecchia.

Si tratta di un’iniziativa che si situa all’interno del progetto complessivo di ViaggiArte, ideato e coordinato da Mariagrazia Dardanelli, presidente onorario della Rete Nazionale Licei Artistici e presidente dell’Associazione Amici della Biennale dei Licei artistici e che prevede che i ragazzi, accompagnati da 15 docenti, siano impegnati in attività singolari e stimolanti a bordo della nave. Le attività hanno il fine di potenziare le capacità artistiche e valorizzare i singoli background degli studenti oltre che orientrarli al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e allo sviluppo di competenze trasversali.

All’arrivo in Spagna, per due giorni gli studenti potranno visitare Barcellona, Girona, Lloret de Mar, Figueres, la città catalana che ha dato i natali a Salvador Dalì e potranno conoscere e ammirare le principali opere d’arte come, fra le altre, la Rambla di Barcellona, il Barrio gotico, il quartiere più antico della città. Sulla via del ritorno, sempre a bordo della nave, gli studenti continueranno le attività fino all’evento finale per la presentazione dei progetti, la votazione e la premiazione dei vincitori.

Sulla nave sarà anche allestita una mostra virtuale di tutte le opere partecipanti alla V Biennale dei Licei Artistici con pannelli estratti dal catalogo edito da Gangemi editore.