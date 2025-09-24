La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Pisa
24 set 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
Sabato torna la festa di San Michele Arcangelo sulla Verruca

Appuntamento sabato per la tradizionale festa dell'Associazione Culturale Il Mosaico tra messe, conferenze storiche, visite guidate e camminate sul monte. Partecipazione gratuita con possibilità di offerte per riparare il tetto della chiesa di Montemagno

Una delle precedenti edizioni della festa di San Michele Arcangelo

Una delle precedenti edizioni della festa di San Michele Arcangelo

Pisa, 24 settembre 2025 - E’ diventata ormai una piacevole tradizione – avviata dal 2019 – la festa che l’Associazione Culturale Il Mosaico, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza ogni anno nei pressi della rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e i ruderi dell’antica chiesa e monastero dedicato a San Michele Arcangelo. L’iniziativa si svolgerà sabato 27 Settembre, con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Calci, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, e in collaborazione con l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Parrocchia di Vicopisano, la Compagnia di Calci, la Misericordia di Calci, la Misericordia di Vicopisano, l’Associazione NONSOLOSERCHIO Nordic Walking e diverse altre associazioni del territorio.

La giornata avrà il suo momento centrale alle ore 12.00 con la Santa Messa al campo concelebrata dall’Arcivescovo Emerito di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto e dai parroci di Calci e Vicopisano, alla quale sono invitati a partecipare i primi cittadini di Calci e Vicopisano.

Dopo la Messa, alle ore 13.00 si terrà una conferenza sulla storia della Rocca della Verruca e del monastero di San Michele, mentre dopo il pranzo al sacco, la possibilità di partecipare gratuitamente alla visita guidata dell’ex badia. Per l’ascesa a piedi al monte - una bella passeggiata a piedi di circa 75 minuti -, l’organizzazione ha previsto due punti di partenza: uno da Vicopisano davanti alla Pieve alle ore 10:00 con Alessandra (cell. 333-1620985), l’altro da Calci al parcheggio Curzio Caprili alle ore 10.00 con Ferruccio (cell. 338-6761609).

La partecipazione è gratuita. Nel corso della giornata saranno raccolte offerte per riparare il tetto della chiesa di Montemagno. Per informazioni e particolari necessità, contattare il 338-9912240 (Riccardo Buscemi). L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. In caso di maltempo (si invita consultare le pagine Facebook “Compagnia di Calci”, “Turismo Calci Monte Pisano” e “Rocca della Verruca di Calci”) l’escursione sarà annullata e la Messa sarà celebrata alle ore 12.00 nella Pieve di Vicopisano.

© Riproduzione riservata