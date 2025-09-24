Boccadarno come una discarica. Raccolte 5 tonnellate di rifiuti: "Servono più controlli e sanzioni"

di Gabriele MasieroPISA"Sensibilizzare le coscienze non basta, la pubblica amministrazione deve avere il coraggio di rinunciare a un po’ di consenso e sanzionare i comportamenti illegali perché le leggi ci sono ma devono essere applicate senza indugi. Anche a costo di piacere un po’ meno alla gente". Sergio Giovannini è l’Acchiapparifiuti. Da trent’anni si impegna per tenere pulite spiagge e strade del litorale pisano e livornese. Originario di Livorno vive da decenni a Tirrenia e ha ripulito centinaia di volte i nostri arenili invasi da rifiuti di ogni genere e di ogni taglia. Domenica scorsa era a Boccadarno e insieme al Lions club Pisa Host, alla Lega Navale e altri più di 180 volontari ha raccolto alla foce del fiume e in mare più di 5 tonnellate di rifiuti.

"Abbiamo recuperato boiler, scaldabagni, scarpe, bidoni di plastica e materiale espanso", racconta Giovannini che ieri è tornato alla Lega Navale di Marina di Pisa per portare in discarica i materiali recuperati. "Più di due camion di rifiuti - spiega l’ambientalista, agente di commercio in pensione - e abbiamo fatto tutti insieme davvero un grandissimo lavoro". Le pulizie straordinarie sono importanti, ne è convinto anche Giovannini, ma da sole non bastano: "E’ necessario maturare una consapevolezza individuale - dice - per rendere questi sforzi autentici spot per migliorare i comportamenti individuali. Da trent’anni raccolto i rifiuti a bordo strada, nelle dune del litorale pisano e sulle spiagge libere e le scogliere di Livorno. E’ troppo comodo delegare agli enti pubblici la pulizia senza adottare conseguentemente comportamenti individuali idonei".

Per strada, in spiaggia, alla foce dei fiumi, nei parchi si trova di tutto. "Lattine, scarpe, confezioni di creme abbronzanti e poi i rifiuti ingombranti trascinati dalle piene dei fiumi - sottolinea Giovannini - e il lavoro degli enti pubblici non basta a rendere le nostre città più pulite. faccio un esempio per capirci. Dal 2016 esiste una legge che multa da 60 a 300 euro chi butta per terra un mozzicone di sigaretta. E’ inapplicata in tutta Italia. Così come servirebbero altre regole d’ingaggio per le ditte che si occupano degli sfalci a bordo strada: portati via i residui vegetali, resta a terra immondizia di ogni genere. Penso che i Comuni dovrebbero adottare appalti in cui si prevede anche il ritiro di questi rifiuti, ma è necessario aumentare la vigilanza ed educare i cittadini a riciclare il più possibile: da tempo si può riciclare l’acetato di cellulosa dei mozziconi di sigaretta con il quale si producono montature per occhiali, cerniere per abiti, bottoni, manici per ombrelli e materiale per il riempimento ad esempio dei piumini 100 grammi". Infine, attacca Giovannini, servirebbe maggiore concretezza da parte della politica e meno slogan: "Se penso a Boccadarno e alla pulizia di domenica scorsa rilevo che per la Regione Toscana la tutela del parco di San Rossore non è una priorità".