Sabato 5 aprile apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta Porta

Pisa, 1 aprile 2025 - Open Day all’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta per sabato 5 aprile (dalle 08.30 alle 12.00) dedicato ai servizi anagrafici e alla consegna delle tessere elettorali ai nuovi residenti e ai cittadini comunitari residenti. Il servizio, con il rilascio dei ticket fino a 50 numeri, garantirà le urgenze ed è stato programmato per ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici. Sarà invece escluso lo sportello per le residenze anagrafiche. Con l’occasione sarà anche possibile effettuare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi, sarà sufficiente presentarsi allo sportello muniti di documento di identità di riconoscimento, in corso di validità. "In previsione delle elezioni referendarie che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno - spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro -, desidero informare i cittadini che, per garantire una maggiore efficienza e facilitare l’accesso ai servizi, abbiamo deciso di organizzare un Open Day proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, in particolare di coloro che non possono recarsi agli uffici durante la settimana a causa degli orari di lavoro. Invito pertanto tutti i cittadini, in particolare i nuovi residenti, a cogliere questa opportunità che abbiamo creato per garantire che ogni cittadino sia correttamente registrato e possa esercitare il proprio diritto di voto senza problemi. Siamo impegnati a garantire una gestione efficiente e senza intoppi delle prossime consultazioni referendarie e contiamo sulla collaborazione di tutti. Ricordo, inoltre, che la carta di identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento europeo 1157/2019 e sarà pertanto necessario procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’apertura straordinaria di sabato 5 aprile potrà essere pertanto un’occasione anche per sostituire il documento cartaceo". Nella giornata di sabato 5 aprile saranno consegnate le tessere elettorali ai nuovi residenti del Comune (periodo 1 luglio 2024 -20 gennaio 2025) per consentire l’esercizio del diritto di voto alle consultazioni referendarie, primo appuntamento elettorale previsto nel 2025. Potranno ritirare le tessere elettorali anche i cittadini comunitari residenti nel Comune di Pisa che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste aggiunte per il Parlamento Europeo e per le elezioni comunali (periodo 1 luglio 2024 -20 gennaio 2025). L’Ufficio Elettorale osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Per ritirare le tessere elettorali anche di altre persone occorre presentare: copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente), il proprio documento d’identità in originale.