Sabato 17 agosto. Gianfranco Butinar e Paolo Conticini a Eliopoli Summer

Pisa, 14 agosto 2024. Sabato 17 agosto ore 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone arrivano Paolo Conticini e Gianfranco Butinar nel Talk show di Massimo Marini. Due grandi personaggi nel salotto di Massimo Marini. Paolo Conticini, attore pisano ha esordito al cinema con Christian De Sica e partecipato a vari film suoi come Vacanze di Natale 1995 e 2000, Natale sul Nilo e Natale a Beverly Hills. In TV ha partecipato a vari film come Provaci ancora Prof insieme a Veronica Pivetti e tanti altri ancora e a varie edizioni di Tale e quale show di Carlo Conti. Esilarante la sua partecipazione con le sorelle Bandiera insieme a Gabriele Cirilli e a Flavio Insinna. Sulla Nove conduce Cash or Trash - chi offre di piu? e nel 2022 vince la terza edizione del cantante mascherato con Milly Carlucci. Tornato a fare fiction sta partecipando a Un Professore, a Cuori e a Gloria dove interpreta se stesso. Gianfranco Butinar attore comico imitatore romano. Inizia alla radio e già nel 2002 vicne il premio migliroe personaggio radiofonico romano. Poi a Radio 2 con la Gialappa's band ad imitare i personaggi del calcio. Ha fatto tante partecipazioni in TV dove ha interpretato Adriano DeZan, Bruno Pizzul, Cassano, Balotelli, Vasco Rossi, Totti, Celentano, Maurizio Costanzo tra tanti altri. E dal 2021 è ospite fisso di Tiki Taka la trasmissione di Chianbretti su Mediaset. Molto apprezzato il suo show dove canta e imita Franco Califano che ha conosciuto e frequentato in vita personalmente. Insieme a Conticini e Butinar sarà ospite anche Alessandro Mommi, intrettenitore TV e collaboratore di vari programmi di successo attualmente lavora con Fabio Fazio a Che tempo che fa su TV9 Warner Discovery .