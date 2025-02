Pisa, ecco la nuova ruota panoramica: 23 metri di magia in città

Pisa, 25 febbraio 2025 – È arrivata a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele una ruota panoramica alta 23 metri. Tanto lo stupore di cittadini e pendolari, che nel corso della giornata di ieri, hanno notato le operazioni di montaggio della struttura, e che salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, entrerà in funzione a partire da sabato pomeriggio. L’installazione è stata curata dalla ditta Lupetti Attrazioni, proprietaria della ruota, che vanta un’altezza di 23 metri e 16 cabine. L’attrazione, denominata «La Luminosa», deve il suo nome alle oltre 6 mila luci a Led che la caratterizzano e la rendono particolarmente visibile anche nelle ore serali, come testimoniano alcune delle foto presenti sul loro sito web.

"Siamo originari di Calci – spiega Renato Lupetti –, e siamo orgogliosi di poter finalmente portare la nostra attrazione a Pisa, che da tempo tentava di portare una ruota in città». La concessione, rilasciata dalla Sepi, sarà valida fino al 13 aprile prossimo, mentre l’autorizzazione per il pubblico spettacolo è stata rilasciata dal Suap del Comune di Pisa, dopo il parere positivo della Soprintendenza. Quest’ultima ha valutato attentamente struttura, localizzazione e durata dell’installazione, a cui si è aggiunta una relazione tecnica redatta da un ingegnere strutturista sulla staticità della piazza.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato alle 17.30, con un evento che prevede la presenza di figuranti vestiti da celebri supereroi della Marvel. È inoltre annunciata dal titolare: «la partecipazione di Radio 105, con alcuni membri del team del morning show «Tutto Esaurito», tra cui il Capitano, Pizza, Mitch, Ylenia e Bettina» ha spiegato Lupetti.

La presenza della ruota panoramica porta in città un’attrazione diffusa in molte capitali europee e in numerose località turistiche. Pisa, dopo vari tentativi, avrà per la prima volta la sua ruota in centro storico. Nel 2022, un’installazione simile era stata posizionata nel parcheggio di via Pietrasantina, a pochi passi dalla Torre, ma solo per un breve periodo e non senza polemiche. Alcuni residenti e sigle politiche vicine alla sinistra radicale avevano infatti criticato l’iniziativa, definendola, «una trovata hollywoodiana per far diventare il nostro centro storico sempre più simile a un parco giochi per turisti». Un altro progetto, risalente al 2019, prevedeva l’installazione della ruota proprio in piazza Vittorio Emanuele, ma non andò a buon fine. Lo studio progettuale, infatti per una ruota di circa 40 metri di altezza era stato bocciato dalla Sovrintendenza che di fatto aveva fermato la pratica. Le reazioni tra i commercianti della zona sono, ancora una volta, contrastanti: alcuni vedono nell’attrazione un’opportunità per incrementare il flusso turistico, altri la considerano un elemento fuori contesto. Saranno i prossimi mesi a stabilire se la ruota panoramica conquisterà il favore dei pisani o se resterà un episodio isolato nella storia delle attrazioni cittadine.