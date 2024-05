Ruba assegni in un’auto. Scoperto e arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pisa con l’accusa di furto e ricettazione. Ieri, i militari della Stazione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico cittadino, hanno sorpreso l’uomo con dei capi di abbigliamento che erano appena stati rubati da un negozio in centro città.

Durante la perquisizione del soggetto fermato, inoltre, i militari hanno scoperto degli assegni bancari che quella stessa mattina erano stati rubati all’interno di un’auto.

Gli assegni avevano riportato un importo complessivo di 8mila euro. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’uomo, inizialmente trattenuto nella camera di sicurezza del Comando carabinieri di Pisa, in centro città, in attesa del rito direttissimo in Tribunale. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto che l’uomo sia sottoposto a obbligo di presentazione giornaliero alla caserma dei carabinieri.