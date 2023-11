Rotary club. Il dottor Gamba nuovo presidente

Si sono riuniti in assemblea al ristorante i socidel Rotary Club Cascina e Monte Pisano, al ristorante Bacca Rossa di Vicopisano. L’incontro era finalizzato al rinnovo delle cariche per l’annata rotariana 2024-2025, oltre alla nomina del presidente per l’annata rotariana 2025-2026. Di grande rilievo la partecipazione dei soci, che hanno voluto onorare, con la personale presenza, uno dei momenti più significativi della vita rotariana. Il presidente Jeam Marc Romelli prima di lasciare la parola al presidente della commissione elettorale, ha ripercorso le iniziative realizzate in questi primi mesi di mandato, ma, soprattutto, ha illustrato i progetti che dovranno trovare realizzazione nel 2024. L’assemblea ha avuto modo di ricevere dettagliate informazioni sulle iniziative passate e future del sodalizio, iniziative che erano state ampiamente portate al consesso dei soci in occasione della visita del Governatore Distrettuale Fernando Damiani. La commissione elettorale, presieduta dal presidente incoming Fabio Bonomo, dopo aver concluso le procedure di voto, ha avviato le operazioni di scrutinio. Il dottor. Andrea Gamba è risultato il nuovo presidente per l’annata 2025-2026 del Rotary club Cascina e Monte Pisano. L’assemblea dei soci, ha eletto, unitamente al futuro presidente Gamba, il consiglio direttivo che affiancherà Fabio Bonomo – CEO di QBRrobotics durante l’;annata 2023- 2024. I membri del futuro consiglio direttivo eletto sono il vicepresidente Vincenzo Zarone, Marco Ruocco in qualità di segretario, Susanna Ferulli nel ruolo di tesoriere, Filippo Paolicchi da Marciaso nelle funzioni di prefetto, Dario Marzini e Paolo Masi, nelle funzioni di consiglieri. Ai neo eletti l’augurio di poter svolgere molte e proficue attività in linea con i principi del club.