Rose, gioielli, sorprese È caccia al pensierino

L’amore è e sarà sempre il più grande regalo, tranne che per il giorno di San Valentino, dove oltre all’amore o almeno in più all’amore, la tradizione di far dono al partner è più viva che mai. Dai più classici fiori ai moderni e "cool" regali "erotici", la caccia al dono perfetto è già cominciata. Nelle vie dello shopping cittadino c’è chi già è in cerca della sorpresa perfetta. "Con una rosa non si sbaglia mai – dice Nicoletta Spadi, proprietaria di Florart – tra i fiori che vanno più in voga quest’anno ci sono i Ranuncoli e gli Anemoni, ma sono molto gettonate anche le orchidee. Abbiamo già diverse prenotazioni. Vengono persone di tutte le età, dai ragazzini delle medie che vogliono fare una sorpresa alla propria fidanzatina agli anziani che non perdono le vecchie abitudini romantiche. Rispetto agli passati, sono tante anche le ragazze che vengono a comprare fiori da regalare ai propri partner". Complice forse anche Sanremo con i suoi fiori donati ai cantanti di entrambi i sessi e non più sola esclusiva femminile. Il regalo dell’ultima ora è brillante. "Ancora pochi clienti per San Valentino – spiega Elisa Pulvirenti dipendente dell’Arcolaio, negozio di gioielli etnici –. Di solito si riducono tutti all’ultimo. Tra i gioielli più in voga ci sono anelli e bigiotteria". E poi c’è l’intimo. "Il completino un po’ "azzardato" stacca sempre su tutti, ma anche le calze autoreggenti non sono da meno – dice Sara Pistoresi, dello storico negozio di intimi "Paola" in borgo – abbiamo addobbato la vetrina a tema San Valentino, essendo sempre in periodo di saldi l’occasione è perfetta". Non da meno c’è anche chi osa con regali oltre l’ordinario. "Abbiamo già venduto candele sonore, in cui si può registrare un messaggio vocale, candele profumate a forma di dolcetti – racconta Antonella Biagioni, del temporary shop, Room Set N°10, sul lungarno Pacinotti –. Noi cerchiamo di proporre anche regali inusuali. Abbiamo già venduto tanti vasi fatti a forma del corpo di Venere o composizioni in cristallo. Tra i giovanissimi vanno molto anche le lampade con la scritta "Love". A rimanere indispensabili sono però le rose. "ne abbiamo vendute tantissime – continua Biagioni - soprattutto di quelle stabilizzate che possono durare fino ad un anno. Tra le prime clienti, tre signore che hanno comprato delle rose da portare al cimitero ai propri mariti". A testimonianza dell’amore eterno.

Enrico Mattia Del Punta