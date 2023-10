Un robot e un mini batiscafo, così si fanno i salvataggi sul fiume

Pisa, 12 ottobre 2023 – Un robot pilotato da remoto in grado di portare a termine autonomamente un salvataggio in acqua è stato il principale protagonista della dimostrazione effettuata ieri in Arno davanti allo scalo Roncioni in occasione della Settimana nazione della protezione civile.

I vigili del fuoco hanno simulato un soccorso a persona in acqua e tra le diverse strumentazioni utilizzate c’è anche robot, un mini batiscafo che, controllato da remoto, raggiunge la persona in difficoltà e la porta a riva in assoluta sicurezza. "E’ una dimostrazione - ha commentato il prefetto Maria Luisa D’Alessandro che in mattinata ha presieduto un confronto inter istituzionale insieme al comandante dei vigili del fuoco pisani, Nicola Cianelli - che ci lascia con un senso di sicurezza in più perché testimonia la grande capacità dei nostri vigili del fuoco di intervenire in qualunque scenario a tutela della popolazione e quello del rischio idrogeologico con alluvioni sempre più frequenti è uno dei contesti più insidiosi da affrontare".

I vigili del fuoco, ha aggiunto la rappresentante del governo, "sono sempre più all’avanguardia e dimostrano di avere le risorse strumentali e le capacità necessarie per proteggere i cittadini: credo che ci sia tanto di bello in questa continua evoluzione della sicurezza e questo lo dobbiamo proprio alla straordinaria professionalità e alla sempre più alta specializzazione dei vigili del fuoco in un ambito di straordinaria rilevanza e altissima complessità come è quello della protezione civile".

La dimostrazione nel fiume ha mostrato la abilità delle unità nautiche (battelli pneumatici, moto d’acqua e motoscafi) nella ricerca e soccorso di persone e una volta individuato il "bersaglio" in balia delle onde è stato impiegato il robot, manovrato da remoto, per raggiungerlo, trarlo in salvo e ricondurlo in acque sicure.