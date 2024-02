Riuniti dopo 42 anni gli ex alunni della scuola elementare

PISA

Una serata magica e il tempo si è fermato per un gruppo di ex compagni di classe dell’istituto San Giuseppe di Pisa, riuniti dopo ben 42 anni dalla loro licenza di quinta elementare. Un evento straordinario che ha riportato alla luce ricordi ed emozioni, reso ancora più speciale dal luogo dell’incontro: la pizzeria “Easy Rider” di Gaetano Ariti a Pisa, gentilmente offerta come cornice dell’evento dal proprietario, uno degli ex alunni che ha spalancato le porte del suo locale. Erano in venti, ma la sorpresa più grande è arrivata quando è stata rintracciata l’insegnante di un tempo, Suor Maria Consolata Marletta dell’ordine di San Giuseppe, che oggi vive a Roma. La maestra si è collegata in video e, nella sorpresa generale, ha iniziato a fare l’appello chiamando uno per uno tutti gli alunni della classe anno scolastico 1979-80.

Nelle foto, il gruppo di ieri e di oggi. Ed ecco i nomi dei protagonisti della bella iniziativa.

In prima fila, da sinistra:Luigi Bondi, Anna Rita Caputo, Eugenio Telleschi, Nicola Ughi, Duccio Guerri. In seconda fila, da sinistra: Federico Trolese, Elena Doria, Paolo Seghedoni, Antonella Massaro, Tommaso Confortini, Chiara Buonaguidi, Gaetano Ariti, Chiara Guarnieri, Isabella Quintavalli, Piergiorgio Petracca, Chiara Di Martino, Paola Gabbani, Sara Barachini, Roberta Mosti, Silvia Boscarelli.