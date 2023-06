Ristrutturazione del Teatro Olimpia di Vecchiano: prosegue la ristrutturazione

Vecchiano (Pisa), 3 giugno 23 – Proseguono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione al Teatro Olimpia di Vecchiano. "Nei giorni scorsi", spiega il Sindaco Massimiliano Angori, "è stata effettuata la rimozione delle parti esterne del vecchio impianto di climatizzazione del Teatro, operazione necessaria per continuare a mettere a punto gli interventi di eco-efficientamento". "E’ stato necessario l’utilizzo della gru, per effettuare queste operazioni vista la posizione non raggiungibile da terra, e perché i componenti erano monoblocco, e quindi non era possibile sezionarli in elementi più piccoli. Ricordo che le lavorazioni" aggiunge l'assessore ai lavori pubblici, Sara Giannotti, "hanno un costo complessivo di circa 310mila euro, grazie ad un finanziamento ottenuto coi fondi Pnrr dalla nostra Amministrazione Comunale".

M.B.