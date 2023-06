Rissa tra nordafricani in piazza delle Vettovaglie a Pisa, reazioni politiche

E’ volato di tutto, l’altra notte, in piazza delle Vettovaglie, a causa di una maxi rissa che ha visto fronteggiarsi, in maniera assai violenta, due gruppi rivali. In particolare sembra che a darsele di santa ragione siano stati due gruppi di nordafricani, sicuramente più di dieci persone in tutto, che hanno dato vita a uno scontro all’ultimo colpo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno a mezzanotte e mezzo. Quattro le persone che hanno riportato ferite con lesioni lievi e uno con lesioni da striscio. A ferirli sono stati i rivali, armati anche di fendenti. A chiedere l’intervento della polizia, che è accorsa sul posto, è stata una delle vittime, un tunisino di 20 anni che ha riportato ferite lievi da arma contundente. La rissa è stata immortalata da un video (nella foto un fermo immagine), girato con uno smartphone da un passante, che è immediatamente diventato virale sul web, scatenando anche reazioni politich,. Nel video si vedono lanci di sedie e di tavolini prelevati da un locale della zona, ma anche bottiglie usate come armi, e poi pugni e calci. Sull’episodio di violenza, andato in scena in una delle piazze storicamente più calde e fuori controllo delle notti pisane, è intervenuto Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale toscano: "Ho appena ricevuto il video di una rissa in pieno centro a Pisa", ha scritto Mazzero postando su Facebook il video della scazzottata. "Questa non è la città che vogliamo. Pisa deve tornare a essere sicura. Non si può accettare di avere paura ad uscire la sera".