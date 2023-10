Rissa, spaccio e arresti a Pisa: doppio intervento dei Carabinieri

PISa

Se le sono date di santa ragione probabilmente per delle sigarette. E’ la rissa che è scoppiata, nelle scorse ore, in zona Stazione. Non si sa bene quante fossero le persone coinvolte quel che è certo è che due persone sono finite in ospedale con ferite piuttosto lievi (cinque e sette giorni di prognosi).

Ricostruita dai carabinieri l’intera dinamica lo straniero "aggressore" è stato arrestato dai carabinieri di Pisa per "lesioni personali aggravate".

Sempre i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per

detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino

straniero, sorpreso in possesso di oltre 18 grammi di hashish ed un

coltello di lunghezza complessiva di cm 14 cm, di cui cm 5,5 di

lama.