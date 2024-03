Risonanze: la musica antica in città. Tanti artisti per il Festival toscano: "Solisti ed ensemble di rilievo"

Alcuni tra i più importanti artisti di musica antica italiana saranno ospiti dei concerti serali nel Festival Toscano di Musica Antica-Risonanze. Il viaggio musicale andrà in scena dal 27 giugno al 7 luglio per un’esperienza unica nel cuore di Pisa e per due lunghi fine settimana tra musica, visite guidate ed eventi. I concerti pomeridiani, a ingresso libero, si terranno al Camposanto Monumentale, al Giardino pensile dell’Ussero, nel Parco di San Rossore, al Museo Nazionale di San Matteo, al Museo delle Navi Antiche, e al Bastione del Parlascio, location d’eccezione per un evento di tale portata. "L’edizione 2024 del Festival toscano di Musica Antica – commenta il direttore artistico Carlo Ipata – si presenta al pubblico nazionale e internazionale con un cartellone ricchissimo che annovera solisti ed ensemble che hanno fatto la storia della Early Music Renaissance.

Primo fra tutti, Jordi Savall che a Pisa porterà il bellissimo programma Oriente-Occidente, mai così attuale, calato nella realtà in cui viviamo. Un momento di immersione nella storia, nella musica, e nel territorio che non mancherà di meravigliare il pubblico". La rassegna, con la direzione artistica di Carlo Ipata, offre un itinerario culturale completo, un’esperienza unica nel cuore di Pisa, e quest’anno anche nel paese di Barga, due lunghi fine settimana tra musica, visite guidate ed eventi. Due concerti al giorno costituiscono il fil rouge della settimana diffusa di Risonanze. Jordi Savall proporrà il suo programma dal titolo "Oriente e Occidente" il 30 giugno, un dialogo di musiche strumentali arabo-andaluse, giudaiche e cristiane intorno al Mediterraneo. Auser Musici, con il contralto Francesca Scioti si esibiranno in un concerto che si svolgerà nel Chiostro della Sapienza di Pisa il 5 luglio. La Venexiana invece rileggerà le pagine monteverdiane in chiave jazz con il soprano Francesca Lombardi Mazzulli il 6 luglio. A chiudere la rassegna l’Imaginarium Ensemble con Enrico Onofri, violino e direzione (7 luglio), con un programma (musiche di Telemann) che racconta il violino e la sua capacità di esprimere passioni contrastanti. Tra gli altri ospiti infine Stultifera Navis Ensemble, Ugo Orlandi (mandolino), Dulcedo Ardens, Accademia degli Antichi Affetti, Gruppo Vocale Ecclesia e l’Accademia del Piacere. (Info https://ftma.it/ 050.941144)

Michele Bufalino