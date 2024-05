Risonanza magnetica 4.0. Più confortevole e veloce inaugurata a San Rossore

"Meno margini di errori, più confort, più velocità, più precisione". Così dichiara Alessandro Paolicchi, responsabile della radiodiagnostica della Casa di Cura San Rossore dove è in funzione da pochi giorni una risonanza magnetica (rm) unica in Toscana e tra le pochissime in Italia. La "Magnetom Sola 1.5Tesla" ha la peculiarità di essere dotata di Intelligenza artificiale (Ia). "La nuova risonanza - spiega – offre comfort, velocità, intelligenza artificiale e attenzione all’ambiente. Il paziente che si sottopone a questo tipo di risonanza vede dimezzare i tempi di permanenza nella macchina, entra in uno spazio più ampio e non è sottoposto al rumore tipico del macchinariotradizionale, anzi, può addirittura ascoltare la musica durante l’esame. Quindi l’effettuazione dell’esame, quasi sempre accompagnato da una sensazione di ansia e disagio, qui è rilassato, confortevole e molto veloce". Sulla velocità di esecuzione della nuova Rm, il responsabile precisa: "è una risonanza ad ’alto campo’, che consente l’esame ’total body’, la scansione dalla testa ai piedi, senza riposizionamento del paziente, in soli 25 minuti. In pratica consente di effettuare un piccolo check-up in brevissimo tempo. Sempre in termini di tempo, il paziente può effettuare un esame in soli 10 minuti". Da un punto di vista medico, la nuova apparecchiatura consente di eseguire esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici: neurologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, ortopedia, senologia, gastroenterologia, urologia e senologia. Ulteriore, importante caratteristica, è quella della tecnologia "BioMatrix" che ribalta l’adattamento macchina-paziente. Finora era la naturale e intrinseca morfologia del singolo a dover essere adattata alla macchina, con BioMatrix, invece, è la tecnologia che si adatta al fisico e morfologia del paziente. Quanto alla precisione, entra in campo l’Ia: l’utilizzo di reti neurali avanzate per la ricostruzione delle immagini partendo dai dati grezzi, consente di velocizzare l’esame, e minimizzare l’errore. Non da ultimo, Magnetom Sola è anche green, costruita con attenzione all’ambiente e ai consumi e la regolazione automatica dei sistemi di alimentazione per minimizzare i consumi energetici e l’impatto ambientale. Alla presentazione della Rm, presente anche Anna Cilotti, specialista in diagnostica senologica, che ha illustrato i benefici di intelligenza artificiale nel proprio ambito operativo. L’assessore al sociale ed alla salute Giovanna Bonanno ha sottolineato come "questa risonanza super tecnologica sia un importante contributo al benessere e alla salute della città, del suo territorio e della Toscana".

Carlo Venturini