Rischio idrogeologico Un progetto per Filettole

Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna di recente, si torna indietro nel tempo al Natale del 2009 quando il fiume Serchio esondò, facendo finire sott’acqua le zone di Migliarino Pisano e Nodica, nel comune di Vecchiano, e alcune località nella lucchesia. Proprio sul versante pisano furono danneggiati molti insediamenti produttivi causando decine di milioni di danni. Un’area tutt’oggi fortemente a rischio idrogeologico e per questo sotto controllo. E’ Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, a mandare un messaggio di "solidarietà e vicinanza" ai comuni colpiti dall’alluvione e a ricordare quei giorni in cui lui stesso era impegnato, stivali ai piedi, sul territorio vecchianese. "La maggior parte dei comuni della Toscana sono classificati a rischio idrogeologico, perciò le istituzioni devono impegnarsi a ridurlo attraverso investimenti finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua e al rafforzamento delle infrastrutture, da sposare a una campagna capillare di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Purtroppo siamo in grado solo di ‘arginare’ il pericolo, ma non di evitare la portata distruttiva dei grandi fenomeni naturali". In un contesto di eventi meteo particolarmente avversi e sempre più frequenti, tra gli interventi sul territorio vecchianese è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità VAS per la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata all’approvazione del progetto di riqualificazione idraulica del Fosso Rotina. Un’operazione funzionale alla sicurezza idraulica della scuola primaria Casella e in generale dell’intera frazione di Filettole. Novità assoluta sarà la possibilità per enti e organismi aventi diritto di produrre contributi relativi al processo di partecipazione (normato dalla Legge Regionale 65 del 2014) entro il prossimo 27 giugno. "Il Comune di Vecchiano è soggetto attuatore e il nostro ente ha ottenuto un finanziamento di 427.832,46 euro dalla Regione Toscana. Attualmente la sezione del fosso Rotina a monte del tratto tombato risulta insufficiente al deflusso delle portate di piena, pertanto la soluzione progettuale definita è garantire la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico". Tutti i documenti, compreso i dettagli relativi al progetto, sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it.

Ilaria Vallerini