Riparte ’Gaddidanza’ col Party Dance Ballo per tutti con gli insegnanti

Riprende ufficialmente domani l’attività coreutica dell’Asd Gaddidanza con il Party Dance. Dalle 18,30, nella sede di via Guidiccioni a Ghezzano, sarà possibile conoscere gli insegnanti e i maestri che accompagneranno gli allievi per tutta la stagione 202324. I corsi veri e propri riprenderanno il 4 settembre e come sempre ci sarà un ballo per tutti: tecnica classica accademica, propedeutica con la direttrice artistica Patrizia Gaddi, il maestro Antonio Guadagno e la maestra Gaia Mazzeranghi, entrambi dell’accademia nazionale della danza di Roma e ballerini del Maggio Musicale Fiorentino. Farà da assistente ai corsi di tecnica classica Valentina Giambini. Ripartiranno inoltre i corsi Modern diretti dal maestro Francesco Lasala, Hip Hop dal freelance Vito Closer e ci sarà anche spazio per un corso di Musical e tip tap, seguiti da Francesca Viviani.

I corsi di pilates sono invece diretti da Sabina Buonocore. Il 15 settembre riprenderà l’attività anche nella sede di Marina di Pisa (via dell’Ordine di Santo stefano15), con i corsi di tecnica classica e Modern condotti dalla maestra Valentina Giambini (diplomata al Liceo Coreutico) e Federica Cangiano con corsi di hip hop. "E’ solo l’inizio - spiega Patrizia Gaddi - di una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di eventi coreutici. A breve verranno rilasciati maggiori dettagli sul Lungomonte Danzante 2023, i vari progetti formativi e stage con special guest di livello internazionale. Sul sito della scuola www.asdgaddidanza.eu potete trovare una sezione dedicata alla prenotazione di lezioni di prova gratuite delle varie discipline. Per maggiori informazioni potete anche contattare il numero 3478838201. Sperando di vedervi tutti di persona il primo settembre".