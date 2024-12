Rinnovo del direttivo della Camera penale di Pisa: Serena Caputo confermata presidente

Rinnovo del direttivo della Camera penale di Pisa. Un’ampia partecipazione alle urne degli iscritti all’associazione che ha quasi 160 componenti.

"In continuità e con ampio consenso dopo il trascorso biennio 2022/2024 è stato confermato nel ruolo di presidente l’avvocato Serena Caputo, l’avvocato Andrea Cariello già consigliere del precedente direttivo che svolgerà le funzioni di segretario e l’avv. Marco Romeo al quale è stato confermato il ruolo di tesoriere, come l’avv. Alessandro Niccoli confermato responsabile della formazione e direttore del corso di deontologia e tecnica del penalista 2024/2026, che assume ad oggi anche la delega ai rapporti con la stampa; è stata confermata la nomina della più giovane del gruppo già referente locale dell’osservatorio carcere l’avv. Chiara Benedetti che per il prossimo biennio assumerà anche il ruolo di referente del progetto scuola affiancata dai nuovi eletti: avv. Massimiliano Soldaini, già componente del precedente ufficio del garante per il Comune di Pisa e l’avv. Irene Braca che già da tempo coadiuva il direttivo nell’approfondimento delle varie tematiche.

"Non posso che essere orgogliosa di questa squadra - dichiara la presidente Serena Caputo - che in parte prosegue il proprio operato e in parte si è rinnovata con due nuovi componenti: tutti i colleghi del direttivo sono persone quotidianamente impegnate in aula che vivono il processo e si impegnano costantemente per la tutela dei diritti, pronti a dare il proprio contributo a fianco dell’Unione delle Camere Penali per le battaglie tese a migliorare la giustizia ed a rendere effettivo il giusto processo come la separazione delle carriere, la denuncia delle condizioni inumane delle carceri… sempre con la “schiena dritta” come diciamo noi. Ma la Cp di Pisa non siamo solo noi ma tutti i nostri associati partecipi, “fattivi e vivaci” che lavorano al nostro fianco. Ringraziamo gli ex componenti di questo direttivo Alessandro Zarra e Roberto Cavani, per l’impegno di questi anni, motivi personali li hanno indotti ad uscire dal ruolo ma sappiamo che continueranno a militare al nostro fianco".

Gli obiettivi: "La Camera Penale di Pisa continuerà per il prossimo biennio a supportare i propri associati nei rapporti con gli uffici giudiziari e a contribuire costantemente e con la massima attenzione ai temi più attuali tramite l’aggiornamento professionale, con uno sguardo inclusivo anche nei confronti della cittadinanza, seguitando a sensibilizzare il dibattito pubblico sui temi della giustizia, in particolare in questo momento storico nel quale il processo rischia di essere sempre più svuotato di significato per la collettività a favore di un processo mediatico condotto fuori dalle aule di giustizia e rispondente a logiche diverse da quelle costituzionalmente poste a fondamento dello stesso".