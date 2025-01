Rifiuti e risiko delle società: "No ad altre infrastrutture"

"Hanno ragione Legambiente Valdera e Rete Zero Waste che in questi giorni hanno rivolto appelli ai Comuni perché si oppongano all’ingresso di Retiambiente nella società Novatosc di Peccioli per la realizzazione e gestione di un impianto di ossicombustione". Dopo la segretaria provinciale di Sinistra italiana, Anna Piu, anche la coalizione pisana della sinistra radicale di Diritti in comune (Una città in Comune e Prc) dice no all’ipotesi di ingresso pubblico nella società privata che intende realizzare l’impianto e ricorda che "prima della pausa natalizia abbiamo portato la questione in consiglio comunale per sapere quale fosse la posizione dell’amministrazione comunale al riguardo e la risposta del sindaco Michele Conti è stata lapidaria: non abbiamo alcuna informazione".

"Una risposta assolutamente anomala", secondo la sinistra, "non solo perché Pisa è un socio importante di Retiambiente ma anche perché nel consiglio di amministrazione della società siede una rappresentante della amministrazione comunale di Pisa, l’ex assessora ed esponente di Fratelli d’Italia, Sandra Munno: quindi ci chiediamo come sia possibile che la Giunta non sappia nulla di questo progetto". Per questo il consigliere comunale della coalizione, Ciccio Auletta, attacca: "Su questa vicenda manca ancora una volta qualsiasi trasparenza e chiarezza e ciò non sembra casuale, ma parte di un meccanismo finalizzato ad assumere decisioni in tempi stretti nella assoluta disinformazione dei consigli comunali e della cittadinanza: pretendiamo quindi che il sindaco e la Giunta ci informino compiutamente e per questo abbiamo chiesto la convocazione urgente in commissione sia della assessora all’ambiente, Giulia Gambini, sia della stessa Munno, anche per capire che posizione quest’ultima ha espresso fino a oggi su questa ipotesi all’interno del consiglio di amministrazione".

Inoltre, Auletta ribadisce che la coalizione della sinistra "è assolutamente contraria alla realizzazione di questo impianto che contrasta apertamente con i principi di economia circolare, che puntano alla riduzione, al riuso e al riciclo dei rifiuti, anziché alla loro combustione e riteniamo che i Comuni, a partire da quello di Pisa, si debbano schierare contro la proposta di ingresso di Retiambiente in Novatosc".