Riconoscimenti: alla Pisa University Press un premio per la traduzione dall’arabo

Pisa, 8 aprile 2025 – Il volume “Orosius. Seven books of histories against the Pagans” pubblicato dalla Pisa University Press, la casa editrice dell’Università di Pisa, e curato da Marco Di Branco, docente dell’Università Sapienza di Roma, ha vinto lo Sheikh Zayed Book Award, uno più prestigiosi premi al mondo dedicato alla letteratura e cultura araba per la categoria traduzione da o verso l'arabo.

Il premio, che riconosce il ruolo importante dei traduttori nell'arricchire la cultura e nel promuovere il dialogo tra i popoli quest'anno ha ricevuto un record di 3.151 candidature. La cerimonia di premiazione avrà luogo durante l’Abu Dhabi International Book Fair a maggio.

“Kitab Hurusiyus”, il volume vincitore, è una traduzione e rielaborazione in arabo della celebre Historiae adversus paganos dello storico latino Paolo Orosio, ed è il frutto della collaborazione tra autori cristiani e musulmani alla corte del califfo andaluso al-Hakam II al-Mustansir. Il libro rappresentò un nuovo accesso al mondo greco-romano per la cultura islamica medievale e la sua influenza sulla conoscenza storica islamica fu molto significativa.

La Collana Greco Arabo Latino della Pisa University Press di cui l'opera fa parte, si aggiudica così un secondo importante riconoscimento internazionale, dopo aver ricevuto prestigioso premio “Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz International Award for Translation” per la traduzione in italiano di Cecilia Martini Bonadeo del testo del filosofo medievale Al-Farabi, “L'armonia delle opinioni dei due saggi Platone il divino e Aristotele” (Pisa University Press 2008).