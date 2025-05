Riconoscere e prevenire i furti online: ecco "Occhio alle Truffe"

Pisa, 5 maggio 2025 - “Occhio alle truffe, come riconoscerle, prevenirle ed evitarle”. A questo tema, purtroppo di estremo interesse e attualità, l'associazione 50&Più di Pisa, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa dedica uno specifico incontro. Appuntamento a mercoledì 7 maggio, alle ore 15.30, presso il Centro di Formazione di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello 67. Il presidente della 50&Più Pisa Franco Benedetti e il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi ne parleranno insieme al prefetto di Pisa Dottoressa Maria Luisa D'Alessandro, al vicequestore di Pisa dottor Antonio Scialdone, al comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa Tenente Colonnello Filippo Viola e al capitano della Guardia di Finanza – Comando di San Miniato, capitano Diego Lopez. A moderare l'evento ci sarà il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Le cronache sono piene di truffe ai danni soprattutto di persone anziane e in condizioni di solitudine” – spiega il presidente 50&Più Pisa Franco Benedetti - “Per questo teniamo particolarmente a organizzare un nuovo evento su questo tema, dal taglio necessariamente pratico, così da offrire un kit di strumenti informativi di base per evitare di cadere in uno dei tanti raggiri che i malintenzionati mettono in atto. Ringraziamo i rappresentanti delle Forze dell'Ordine per la disponibilità dimostrata e per quanto sapranno aiutarci a difenderci dalle truffe”. “Con grande convinzione la nostra associazione di categoria si porrà al fianco dell'associazione 50&Più per questo evento che tratta di un tema così delicato” - aggiunge il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “Sensibilizzare e informare la cittadinanza in modo adeguato e giusto non è mai abbastanza, il messaggio che vogliamo lanciare, soprattutto rivolto a tutte quelle persone che sono più fragili e vulnerabili, è che non sono soli, e che tutte le istituzioni, associazioni, forze dell'ordine e realtà del territorio sono al loro fianco per difenderli”. All'evento promosso da Confcommercio e Associazione 50&Più Pisa tutti i soci e la cittadinanza sono invitati a partecipare fino all'esaurimento dei posti disponibili.