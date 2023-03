Revisione della spesa pubblica: Sabina Nuti nel comitato scientifico

La rettrice della Scuola Sant'Anna, Sabina Nuti

Pisa, 24 marzo 2023 - La Ragioneria generale dello Stato, dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze, ha nominato Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, componente del comitato scientifico sulla revisione della spesa pubblica, con “funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione”. Sabina Nuti è stata nominata “per l’alto profilo tecnico scientifico e per la riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche”.



COMITATO - Il comitato avrà il compito di supportare la Ragioneria generale dello Stato, dunque il Ministero dell’economia e delle finanze e ogni Ministero nella definizione delle modalità e dei termini del monitoraggio degli obiettivi di spesa pubblica, avendo come riferimento la qualità e la quantità dei beni e dei servizi erogati alla collettività. Insieme alla rettrice Sabina Nuti, fanno parte del comitato Marzia Romanelli, in rappresentanza della Banca d’Italia; Giovanni Savio, in rappresentanza dell’Istat; Marco Pieroni, in rappresentanza della Corte dei Conti. “Sono molto onorata di questa nomina - dichiara Sabina Nuti – e ringrazio la Ragioneria generale dello Stato per la fiducia accordata. Spero di poter contribuire a questo tema così rilevante per la sostenibilità del sistema pubblico italiano”.

M.B.