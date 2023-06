Regate, biciclette e tante mostre Divertimento per chi resta in città

Ombrellone e sdraio per godersi il primo vero caldo stagionale e la sabbia come amica sperando che il bel tempo resista. Ma per chi non volesse recarsi al mare, che cosa offre la città? Non sarà propriamente a Pisa, ma è comunque un appuntamento da seguire con interesse la regata storica delle Repubbliche Marinare. La gara fra Pisa, Amalfi, Genova e Venezia stavolta si svolgerà proprio in laguna. Appuntamento quindi su Rai 2 dalle ore 18 con l’equipaggio rossocrociato che si spera possa portare soddisfazioni alla Torre.

In città, invece, vi sono diverse mostre aperte. Dalle 11 alle 18 all’Hotel Galilei, si terrà la mostra ‘Real Human Bodies - Una Mostra di veri corpi umani’. Nell’occasione sarà possibile osservare un’ampia collezione scientifica di pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi. Mentre è ancora aperta a Palazzo Blu (e lo resterà fino al 25 giugno) la mostra fotografica "Explore Pianeta Terra" che racconta – attraverso un fantastico viaggio visivo – l’esplorazione delle terre emerse, a quello che abbiamo scoperto del nostro pianeta e a quello che ancora non sappiamo. Sempre a Palazzo Blu la mostra "Igort - Attraversare le forme", uno dei più importanti artisti italiani contemporanei, dotato di uno straordinario talento poliedrico: non solo noto e apprezzato fumettista le cui storie sono tradotte in tutto il mondo, ma anche regista inventivo. Questa sera alle 21 appuntamento con la musica e la chitarra al Teatro Nuovo con un concerto in favore dell’Emilia Romagna proposto da Andrea Valeri.

E domenica? Eccoci sulle Mura di Pisa per grandi e piccini: laboratorio creativo per bambini ispirato alle manifestazioni storiche. Ritrovo alle 16 alla Torre del Catallo affacciati su piazza dei Miracoli, ingresso dalla Torre Santa Maria. Biglietti a 5 euro, gratuito per accompagnatori, info sul sito www.muradipisa.it. Ma sarà anche una domenica a due ruote con la manifestazione “Bimbimbici”. L’evento, organizzato dal Comune di Pisa e da FIAB Pisa con la partecipazione di Uisp, è per le 9.30: il corteo si snoderà sui Lungarni e sulle vie della città per circa 8 km. L’appuntamento in piazza XX Settembre per le 9.30.