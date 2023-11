Realizzazione del Parco inclusivo a Migliarino, fruibile l'opera

Vecchiano (Pisa), 18 novembre 2023 - Si avviano alla conclusione i lavori per il nuovo parco inclusivo nell'area a verde adiacente al polo Asbuc di Migliarino, nel comune di Vecchiano. 'Mancano solo alcune rifiniture cui la struttura tecnica comunale sta lavorando. Nel corso delle prossime settimane saranno messi a punto gli ultimi allestimenti, e l' area è ad ogni modo già completamente fruibile da tutti i ragazzi e le ragazze- afferma il sindaco Massimiliano Angori - L'intervento ha un valore complessivo di 102mila euro, di cui 40mila euro di finanziamento comunale e circa 62mila euro di finanziamento statali, ottenuti tramite la Regione Toscana. Si tratta di un'opera importante per il territorio, con un'area giochi completamente accessibile per tutti i bambini e le bambine, e quindi dal forte valore inclusivo, mettendo al centro la socializzazione e il gioco tra pari a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno. Ci auguriamo che sia una novità attesa ed apprezzata proprio per questi elementi" conclude il sindaco Angori. "L'opera inoltre è anche il frutto di un confronto assiduo con le associazioni del nostro territorio: prima procedere alla progettazione del parco, infatti, la nostra Amministrazione Comunale ha coinvolto attivamente in vari momenti di ascolto attivo le associazioni che più da vicino vivono le esigenze specifiche anche dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Ringraziamo, pertanto , per il loro fattivo contributo le associazioni del Caregivers, Handisuperabile, Unione Ciechi Pisa, Associazione Italiana persone Down Pisa, Uildm Pisa, ARA Onlus e la cooperativa Agape che gestisce il centro diurno a Migliarino", afferma l'Assessora alle Politiche del Volontariato Mina Canarini. "Un ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico Comunale che si è prodigato nell’ascolto attivo delle proposte delle associazioni, registrando le modifiche funzionali al progetto, prima dell’avvio della sua messa a punto”, concludono Angori e Canarini.

M.B.