Rapinò coppia di pisani con siringa: condannato a 4 anni e 10 mesi

Pisa, 27 maggio 2025 – La siringa puntata e l’aggressione. Condannato a 4 anni e 10 mesi e 20 giorni l’uomo 48enne che aveva rapinato in piazza della Pera (altezza via San Bernardo), a pochi minuti dalle 19 di un lunedì di settembre 2024, una coppia di pisani. Marito e moglie stavano passeggiando. «L’uomo – aveva raccontato il marito – prima l’ha minacciata con la siringa, poi l’ha strattonata tirando il suo zaino e facendola cadere per terra». I due erano riusciti a stento a capire quello che stava succedendo. Ma per fortuna erano intervenuti altri presenti. «Un giovane in particolare, di origine straniere – aveva aggiunto ancora il marito che ha poi presentato denuncia ai carabinieri – lo ha braccato e bloccato buttando a terra l’aggressore, ma quest’ultimo è riuscito a strapparle la borsa e a scappare». La signora si era rialzata ma aveva avuto bisogno delle cure dei medici del Pronto soccorso di Cisanello, essendo rimasta ferita a un gomito e alla testa. L’uomo – reo confesso – era riuscito a fuggire. Poi è stato rintracciato e processato.

Stamani, martedì 27 maggio 2025, si è tenuta la discussione dell’abbreviato a Genova. «Fin dall’inizio ha chiesto scusa», ha spiegato il suo legale, l’avvocato Roberto Nocent. La giudice Caterina Lungaro gli ha concesso le attenuanti per il comportamento successivo e i problemi di tossicodipendenza. «Dovrebbe entrare in comunità a breve».