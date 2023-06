Rapina con il trincetto al supermarket

Ha minacciato il personale con un trincetto e poi è scappato con il registratore di cassa. Tanta paura ieri sera, intorno alle 19.30, a Riglione e per la precisione nel supermercato "Carrefour" di via Calatafimi. Un uomo, probabilmente di origine straniera, ha fatto irruzione nel market armato per poi scappare a piedi con il bottino nelle vie circostanti. Immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno cinturato la zona alla ricerca dello straniero. Al momento non è ancora possibile stabilire quanto sia l’importo rubato dal rapinatore, si tratta dell’incasso di una giornata di lavoro. Non vi sono stati feriti.