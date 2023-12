Rapina in strada: ruba 20 euro a un ragazzino, 15enne denunciato a Pisa

Pisa, 29 dicembre 2023 – Ha rapinato un minorenne in pieno centro ma poco dopo è stato rintracciato alla stazione ferroviaria e denunciato. Così a Pisa è finito nei guai un ragazzo di 15 anni con precedenti, legati anche all’uso di stupefacenti. L’episodio risale al pomeriggio di giovedì scorso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe minacciato a parole un ragazzino per farsi consegnare 20 euro in contanti e poi allontanarsi a piedi. È stato il padre della vittima della rapina a chiedere aiuto alla polizia che ha raggiunto il posto dove la giovane vittima della rapina ha fornito una dettagliata descrizione del 15enne e degli indumenti che indossava. I poliziotti in pochi minuti lo hanno rintracciato, bloccato e denunciato alla procura minorile di Firenze prima di riaffidarlo alla madre.