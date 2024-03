"Radio Incontro Pisa" da 47 anni. Dal 1977 in diretta ogni giorno

Una serata conviviale per festeggiare i 47 anni di Radio Incontro Pisa, che ha visto riuniti tutti i nuovi e vecchi collaboratori, vera anima di questa storica emittente che da quasi mezzo secolo trasmette dal centro storico cittadino. Una storia fatta di tante vite che si sono incontrate, storie personali e di passione per uno strumento che è oggi ancora e sempre più vivo, nonostante l’avvento dei social e della tecnologia. Era il marzo 1977 quando un gruppo di persone, laici e sacerdoti, hanno deciso di aprire il microfono e dare il via alla radio della città, frutto di un’idea di Pierluigi Maffei, socio fondatore e per anni presidente dell’emittente pisana.

Una radio di ispirazione cattolica, che è stata il primo contatto con il mondo dell’etere per moltissimi giovani nel corso di questi decenni, trampolino di lancio per chi ha iniziato e non si è più fermato, oppure oggi ricordo struggente per chi ha condiviso sentimenti ed emozioni per un tratto di vita e poi ha cambiato strada.

Oggi Radio Incontro è presente in molti eventi della città e del litorale, si ascolta per buona parte della costa Toscana, e rilancia la bellezza di essere sul territorio, con notizie, musica e programmi che raccolgono i generi più diversi, per una platea variegata, che ogni giorno ascolta sui 107.7 o tramite la app Radio Incontro Pisa, scaricabile gratuitamente da ogni device. Il presidente Andrea Giuliani, supportato da Riccardo Maffei che eredita dal padre la passione per questa realtà sempre in trasformazione, sono i "capitani" di un’offerta fatta di molte trasmissioni in diretta ogni giorno e anche in orario serale: quelle istituzionali, come l’appuntamento il martedì alle 19 con la Fondazione Maffi, il giovedì stesso orario per "The Social Voice" in collaborazione con il Rotary e-club distretto 2071, ma anche ampi spazi dedicati alla musica, dal rock al pop, fino ai notturni musicali che ricordano gli anni 70-80, agli approfondimenti con lo sport. Il palinsesto completo e tutte le iniziative sono consultabili su www.incontro.it.

Alessandra Alderigi