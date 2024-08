Rachele è la stella. Vince l’edizione 2024: "Un bel trampolino per volare in alto"

Vince Rachele Lattanzi, 16 anni, pisana. E’ lei la stella più brillante di Notti di Talento 2024. La sua versione di "The 30th" di Billie Eilish, incanta pubblico e giuria e le consente di trionfare nel contest musicale prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music e di cui La Nazione è media partner esclusivo. La giovanissima cantante pisana conquista anche il premio di categoria, la produzione professionale di un brano inedito da parte dell’etichetta Tnp records, che ne curerà anche la distribuzione sugli store digitali, accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele. Ma meritano un applauso tutti i 18 finalisti di Notti di talento, artisti emergenti che hanno dimostrato, non solo nel canto ma anche nella danza, di avere stoffa e hanno messo in grande difficoltà la giuria di esperti chiamata a giudicarli e presieduta da Luca Pitteri, vocal coach e a lungo insegnante di canto nella scuola di Amici oltre collaboratore di programmi Mediaset. "Questa vittoria - ha commentato visibilmente emozionata subito dopo la proclamazione, Rachele Lattanzi - significa davvero tanto per me perché vuol dire che sono arrivata al pubblico. E questo è il mio obiettivo: trasmettere emozioni alle persone. Ringrazio l’organizzazione e La Nazione per avermi dato questa straordinaria opportunità". E da oggi che succede? Dopo una notte quasi insonne, Rachele guarda avanti ma resta con i piedi ancorati a terra: "Ora mi aspetto di andare avanti nel mio percorso e di continuare a migliorare per riuscire ad arrivare un giorno dove vorrei, ovvero trasformare questa mia enorme passione in un mestiere vero e proprio".

Nella notte di Marina brillano, tra tutte le altre, anche le stelle di Sechi, vincitore del premio della critica di Radio Incontro con il suo inedito perfetto per le radio "Dmps" e la ballerina Alyssa Lombardi, che ha conquistato il premio della sua categoria: una borsa di studio offerta dalla prestigiosa accademia Tauriadance di Roma, che dopo averne visionato l’esibizione la indirizzerà verso il percorso professionale più appropriato.

Gab. Mas.