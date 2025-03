Raccolte in Francia. Giorni della frutta

Le offerte di lavoro stagionale in Francia riguardano tutto il territorio e diversi periodi dell’anno. Un esempio del tipo di occupazione sono il mais in Auvergne, il tabacco in Alsazia e nel Sud Ovest, le ciliegie e fragole nella valle del Rodanole mele nella Valle della Loira, nel Rodano e in Alsazia, le prugne nel Sud dei Pirenei e i meloni nella valle del Rodano. Un esperienza per la quale comunque viene consigliato di mettersi in contatto con i coltivatori prima di partire. Le condizioni variano a seconda del tipo di lavoro, è possibile che i proprietari dei vitigni provvedono all’alloggiamento dei propri lavoratori. Il periodo di lavoro, annualmente, varia da 10 a 30 giorni (per esempio la vendemmia, la raccolta dei legumi e della frutta, la raccolta del il fieno e per la mietitura, ecc).

Sui seguenti siti è possibile trovare opportunità di lavoro stagionale nel settore agricolo anche per i prossimi mesi: www.anefa-emploi.org (Associazione Nazionale francese per l’impiego e la formazione in agricoltura); www.pickingjobs.com/; www.pole-emploi.fr (indicando parole chiave come ad esempio “agriculture” e come tipo di contratto (Type de contrat) “Contrat de travail saisonnier”.

Coloro interessati a realizzare un’esperienza di lavoro stagionale in Francia, possono consultare il portale “Anefa” nella sezione dedicata al lavoro stagionale in Francia. Contatti informativi possonoe ssere avviati anche con l’Associazione Nazionale francese per l’impiego e la formazione in agricoltura http://www.anefa.org/contactez-nous. Offerte di lavoro stagionale agricolo in Francia anche su EURES - Portale europeo della mobilità professionale (Fonte Informagiovani Valdera).