Raccolta dei rifiuti e decoro urbano, incontri pubblici con gli operatori commerciali

Pisa, 15 gennaio 2024. A Pisa entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori commerciali per migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e incrementare il decoro del centro storico, con l’organizzazione di tre incontri pubblici rivolti alle utenze non domestiche. L’iniziativa dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa fa parte di un più ampio percorso di confronto e condivisione intrapreso in questi mesi con il coinvolgimento delle tre associazioni di categoria, Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa e CNA di Pisa, per arrivare a una migliore gestione del servizio, in termini di incremento della raccolta differenziata e di contrasto al degrado urbano in centro storico. Questo il calendario delle tre assemblee, che si terranno tutte a Palazzo Gambacorti in Sala Regia, la mattina dalle 10.30 alle 12.30 alla presenza dei tecnici dell’Ufficio Ambiente e del personale di Geofor: giovedì 18 gennaio incontro rivolto specificamente agli operatori della zona di piazza delle Vettovaglie; martedì 23 gennaio rivolto alle attività con sede a Mezzogiorno, e giovedì 25 gennaio per quelle situate a Tramontana. Durante gli incontri saranno illustrati i servizi dedicati alle utenze non domestiche e verranno recepite eventuali criticità e suggerimenti da parte degli operatori commerciali. “La scelta dell’Amministrazione – spiega l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – è stata quella di avviare un programma di informazione e confronto con tutti i soggetti coinvolti nell’ambito dei rifiuti, mettendo insieme gli utenti, in questo caso le utenze non domestiche, il Comune e il soggetto gestore Geofor, al fine di superare criticità e problematiche connesse al servizio di raccolta dei rifiuti, e arrivare, attraverso la condivisione, a un reale miglioramento del servizio, in un’ottica di tutela ambientale e di maggiore decoro in centro storico. Mi ritengo molto soddisfatta dalla immediata risposta positiva delle tre associazioni di categoria coinvolte che, da subito, hanno condiviso la necessità di avviare questo nuovo percorso di collaborazione, che porta tutti i soggetti coinvolti nella medesima direzione: la tutela della città, del suo decoro e del suo ambiente. Questo primo ciclo di incontri che abbiamo organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria, dà avvio ad un percorso di comunicazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti che si svilupperà poi su tutto il territorio cittadino nel corso dei prossimi mesi, e che in una seconda fase coinvolgerà anche le utenze domestiche, per arrivare a un incremento effettivo della raccolta differenziata a Pisa.” “Con grande soddisfazione – dichiara Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa - abbiamo accolto l'invito dell'assessore Gambini condividendo questa iniziativa di sensibilizzazione su un tema estremamente importante come la raccolta dei rifiuti in città. Il filo diretto con gli imprenditori, con gli appuntamenti in programma, rappresenta una proficua occasione di informazione e leale confronto con l'obiettivo di lavorare tutti meglio e rendere il servizio più efficace e aderente alle esigenze delle imprese. Confcommercio c'è in questo fondamentale percorso di collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria, imprenditori e commercianti per una città più decorosa e accogliente”. “Siamo ben lieti di collaborare per l'organizzazione di questi tre importanti appuntamenti - aggiungono il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino e il responsabile Provincia di Pisa Claudio Del Sarto - affinchè anche le attività commerciali siano informate sul corretto conferimento dei rifiuti. Ringraziamo l'assessore Gambini e il dirigente del settore ambiente e sostenibilità per il lavoro svolto in questi mesi in cui siamo stati in continuo contatto per programmare gli incontri ad inizio anno”. “Per una città come la nostra era necessario adeguare modalità di raccolta e di conferimento rifiuti - interviene CNA Pisa -. Per questo, con la nostra struttura, ci siamo messi subito a disposizione dell’assessorato all’ambiente partecipando ai tavoli di concertazione sia per dare il nostro contributo ma anche per sensibilizzare gli operatori economici sulle novità che saranno introdotte. Da parte nostra un grazie all’amministrazione per il lavoro svolto e, su questa linea, saremo pronti sempre a collaborare”.

M.B.