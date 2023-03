Quinto incontro del ciclo "Poetesse del '900, per non dimenticare"

La loca+

Pisa, 14 marzo 2023 - Termina nel mese di marzo, dedicato alle donne, la rassegna Poesia Diffusa, ideata dalla poetessa pisana Nadia Chiaverini per divulgare la vita e le opere di poetesse del 900.

Il 17 marzo prossimo alle Officine Garibaldi, alle ore 17, si terrà il 5° incontro dedicato a tre grandi poetesse oggi riconosciute ed affermate: Antonia Pozzi (1912-1938), Amelia Rosselli (1930-1996) e Alda Merini (1931-2009).

CHIAVERINI - Con Nadia Chiaverini, parteciperanno all’evento Cristiana Vettori, Giacomo Cerrai, Cristina Lastri, Genny Sollazzi, Stefania Giammillaro, Valentina Rosanna Lo Bello e Jonathan Rizzo.

Nel ciclo di 5 incontri di Poesia Diffusa, uno al mese, da novembre 2022 a marzo 2023, sono state presentate in totale 15 poetesse poco conosciute ai non addetti ai lavori e che rischiano di essere dimenticate. Fernanda Romagnoli (1916-1986), Maria Luisa Spaziani(1922-2014), Margherita Guidacci(1921-1992), Cristina Campo( 1923- 1977), Armanda Guiducci (1923-1992), Giovanna Bemporad ( 1928-2013), Rossana Ombres (1931-2009), Giulia Niccolai (1934-2021), Cristina Annino (1941-2022), Giovanna Sicari (1954- 2003), Caterina Saviane (1960- 1991) e Claudia Ruggeri (1967 – 1996), sono voci e personalità rimaste nell’ombra, che compaiono raramente nelle antologie, votate spesso ad un destino di silenzio. Pur mantenendo ciascuna la propria univocità si è voluto far emergere un filo rosso, certamente non esaustivo, ma rappresentativo delle radici e della memoria della poesia femminile del ‘900.



RASSEGNA - La caratteristica di questa rassegna -afferma Nadia Chiaverini- è stato innanzitutto l’intento divulgativo, con un carattere di coralità: oltre alla pluralità di voci poetiche, una diversificazione dei luoghi in cui sono state presentate (librerie, caffè letterari, associazioni…) e l’impegno e la presenza di poeti, poetesse, critici letterari, appartenenti a generazioni diverse e accumunati dalla passione per la poesia. Un’esperienza di grande sinergia e collaborazione sicuramente da affrontare nuovamente. Se leggendo i nomi di queste poete sorge ad alcuno la curiorità o l’interesse di approfondire per proprio conto, il messaggio di Poesia Diffusa ritengo possa considerarsi raggiunto.

M.B.