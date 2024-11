Quasi tutti stakanovisti. La pagella delle presenze nel consiglio comunale

di Gabriele Masiero

PISA

Più della metà dei consiglieri comunali pisani hanno partecipato a tutte le sedute consiliari, ma anche gli altri si sono distinti per una considerevole presenza alle sedute dell’assemblea cittadina nel primo semestre dell’anno. Lo rivelano diffusi dal Comune che regalano la maglia rosa con il 100% di presenza ai consiglieri di opposizione Ciccio Auleta (Diritti in comune), Marco Biondi, Enrico Bruni, Andrea Ferrante e Maria Antonietta Scognamiglio del Pd, ma anche ai loro colleghi di maggioranza Alessandro Bargagna (Lega e che presiede l’aula), Stefano Barsantini, Rachele Compare, Virginia Mancini, Maurizio Nerini, Francesco Niccolai e Alessandra Orlanza (Fdi), Angelo Ciavarrella, Caterina Costa e Lorenzo Vouk. Sempre presente per la Lega Veronica Poli e, da quando sono subentrati, Maria Grazia Bellomini e Giovanni Pasqualino. Aveva collezionato 8 presenze su 8 prima di lasciare anche Alessandro Gennai, mentre si è visto una sola volta in consiglio (su otto convocazioni) prima del suo passo indietro il deputato del Carroccio, Edoardo Ziello. Il maggior numero di assenze nel semestre di attività da gennaio e giugno le hanno collezionate i due consiglieri comunali de La città delle persone Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, assenti 4 volte su 18 convocazioni, con il capogruppo (ed ex candidato sindaco del centrosinistra), Paolo Martinelli che ha saltato un consiglio così come è accaduto per il sindaco Michele Conti, e alla consigliera di Fdi, Elena Del Rosso, Giorgio Benedetti e Andrea Maggini (Sviluppo e Territorio), Cordelia Tramontana e Amanuel Sikera (Pisa al centro), Raffaella Bonsangue (Forza Italia) e Matteo Trapani (Pd).

Assente tre volte invece i consiglieri comunali Luigi Sofia (Sinistra Unita), Edoardo Cerri (Pisa al centro) e Dalia Ramalli (Pd), seguita dalla collega dem Silvia Pagnin, con due assenze. A giudicare dai numeri risultano essere stakanovisti dell’attività amministrativa Angelo Ciavarella (Pisa al centro), Rachele Compare e Virginia Mancini (Fdi) e Veronica Poli (Lega) che inanellano l’en plein di presenze delle commissioni di cui fanno parte, con i primi che però rivestono il ruolo di presidente di tre commissioni su 4, la quarta è infatti presieduta da Cordelia Tramontana che nei primi sei mesi dell’anno ha saltato due convocazioni sulle 52 convocate.

Stavolta la maglia nera della partecipazione è seduta sui banchi della maggioranza con la leghista Maria Grazia Bellomini presente ad appena 14 sedute delle 27 svolte da aprile a giugno della secondo commissione permanente che si occupa di politiche sociosanitarie e società partecipate dal Comune. Maluccio anche il suo predecessore Alessandro Gennai presente solo nel 68,75% dei casi nelle 32 convocazioni precedenti. Bassino, in termini di presenze, anche il contributo della lista civica di opposizione La città delle persone: Gionfriddo non va oltre il 67,3% di presenze, a Lacroce si ferma al 77,78% con il capogruppo Martinelli unico ad essere quasi sempre presente con 5 assenze su 48 convocazioni. Latita la conferenza dei capigruppo (l’organismo che programma e organizza i lavori del consiglio) Giorgio Benedetti (Sviluppo e Territorio): con il 64,7% delle presenza ha partecipato ad appena 11 riunioni su 17.