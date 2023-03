Quartiere di Santa Maria "Posti auto e telecamere No alla riforma dei Cpt"

Pisa

Più parcheggi e telecamere ztl per i residenti del quartiere Santa Maria, sì al progetto del Comune del recupero residenziale, studentesco e commerciale della ex caserma Artale. Ma i comitati bocciano in pieno la "riforma" dei Cpt (consigli territoriali di partecipazione) fatta dal Comune e non parteciperanno né a riunioni né ad assemblee. E’ stata molto partecipata l’annuale assemblea del comitato di Santa Maria tenutosi ieri presso il Royal Victoria Hotel. La nuova forma di partecipazione territoriale dei cittadini, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Pisa, in sostituzione dei precedenti Ctp non piace per nulla. Dice il presidente Francesco Pozzi: "Si è passati da 6 ctp o circoscrizioni a quattro. Pensate che i quattro quartieri del centro storico con 13mila abitanti hanno un unico Cpt. L’intera Pisa nord con ben 45 mila abitanti, è stata riunita in un unico Cpt. E’ ovvio che qualcosa non quadri. Si accostano interi quartieri che hanno in realtà, problematiche totalmente differenti tra loro". Sulla caserma Artale, il comitato ha esposto le sue ragioni anche all’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli presente all’assemblea.

"Bene che si salvi il piazzale centrale della caserma per farne un parco, così come vanno bene gli alloggi studenteschi e residenziali – dice Pozzi – ma in questi giorni stiamo assistendo a polemiche puramente ideologiche sugli stalli dei parcheggi per residenti che si dovrebbero creare proprio in zona Artale". Il comitato dal 2012 chiede più parcheggi per i residenti. "In questo preciso momento – continuano dal comitato – non è il caso di fare battaglie pseudo ambientaliste su qualche decina di posto auto in più. Il quartiere è pieno di anziani e di giovani coppie con bambini da portare a scuola e nel quartiere le scuole non ci sono più. La macchina, l’automobile serve anche per la carenza di mezzi pubblici". Sul potenziamento delle due antenne di telefonia in via Santa Maria, l’avv. Paolo Mioni del comitato ribadisce: "In precedenza, era già stata trasmessa una diffida al Comune, con cui venivano richiesti chiarimenti in merito alla presenza di antenne collocate su tre strutture alberghiere poste a poche centinaia di metri nel quartiere. Il Comune aveva sollecitato Arpat ad effettuare le rilevazioni delle onde elettromagnetiche presso alcune abitazioni di residenti. Ora, il comitato ha immediatamente inviato una nuova comunicazione ad Arpat e al Comune chiedendo notizie sul potenziamento di quelle antenne". Per quanto attiene alla Ztl, come sempre, da anni, il comitato chiede che si limitino gli accessi alla ztl soprattutto per i mezzi commerciali, e chiedono nuove telecamere in uscita dalla zona a traffico limitato.

Carlo Venturini