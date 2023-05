Quaranta artisti fra suoni e colori per non dire più "noi" e "loro"

Oltre 40 artisti, altrettante voci, colori, suoni. Storie. Lo spettacolo "Solo Amore" che concluderà la rassegna sabato 20 maggio alle 21.15 porterà alla Città del Teatro tutte le sfaccettature dell’amore. Lo spettacolo porta la firma di Massimo Corevi, regista, autore teatrale e cinematografico nonché presidente dell’associazione Lungofiume: "L’Amore pervade l’uomo e lo trasforma. Questa umanità salirà sul palco, pronta a riversarsi sugli spettatori. Ecco perché si può dire che lo spettacolo è per tutti, perché parla dell’uomo nella sua componente fondamentale, perché mostra le sfumature della passione, i meandri del sentimento. Uno spettacolo che accrescerà la conoscenza di un affascinante mondo, che spesso cade sotto l’etichetta di ‘diverso’. Un’occasione unica da cogliere per tutti senza una divisione tra un ‘noi’ e un ‘loro’, quasi che l’Amore dividesse invece che unire". In scena: la band Madaus con Marina Mulopulos, Alessandro Bargagna, Fabrizio Corucci, Silvia Della Longa, Jennifer Demba, Luca Dieci, Giulia Di Quilio, Andrea Filidei, Roberto Funai, Veronica D’Onofrio, Letizia Giannessi, Sandra Giannessi, Marco Gistri, Andrea Giuntini, Benedetta Giuntini, Giacomo Innocenti, Valentina Grigò, Pamela Larese, Debora Mattiello, Gemma Nardi, Petunia, Magika Kontessa, Gilda Rinaldi Bertanza.

I testi sono di: Angela Ameli, Clara Caroli, Nadia Chiaverini, Massimo Corevi, Fabrizio Corucci, Letizia Giannessi, Antonella Iacoponi, Magika Kontessa, Serenella Menichetti e Alessandro Scarpellini. Costumi Valeria Acquaviva, trucco Olivia Riondino, aiuto regia Alessandro Scarpellini, direttrice di palcoscenico Chiara Mattioli, assistente di scena Federica Matrone, scenografia a cura di Scart. Lo spettacolo è gratuito, è possibile fare un’offerta a Toscana Pride. Prenotazioni su Eventbrite, via mail a [email protected]àdelteatro.it, o chiamando il numero 050-744400 (interno 1) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.