Putignano: riattivato il servizio Pedibus per gli alunni della primaria “Moretti”

Pisa, 13 novembre 2023 – Dal 6 novembre a Putignano sono ripartite le due linee del Pedibus, un tragitto sicuro casa-scuola da far percorrere a piedi ai bambini e alle bambine della scuola primaria “A. Moretti”, nel quartiere di Putignano, insieme alle accompagnatrici del progetto Lavori in Corso - Adottiamo le città (finanziato da “Con i bambini” grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa).

Il Pedibus a Putignano rappresenta un passo importante per il miglioramento della percorribilità a piedi del quartiere e uno strumento fondamentale che dona agli alunni dell’istituto scolastico una mobilità autonoma e sicura. Si tratta di un servizio gratuito che permette di andare a scuola in autonomia e sicurezza, percorrendo il tragitto in compagnia di coetanei. Un aiuto concreto è arrivato dal Comune di Pisa che ha collaborato nella fase iniziale, apponendo le targhe delle fermate del “bus senza motore”. Non solo, a rendere maggiormente fruibile il percorso, sono stati gli stessi bambini del quartiere, che, grazie al sostegno della comunità educante, nell’ambito del progetto Lavori in Corso, hanno realizzato un coloratissimo murales nella stradina che collega piazza XXV Aprile con via Ximenes passando per il parco.

Prima, questa piccola strada versava in uno stato di totale incuria ed era piena di rifiuti abbandonati; oggi, grazie al fatto di essere asfaltata e abbellita dal disegno sul muro, è diventata un luogo dove il passaggio è piacevole e sicuro. Il Pedibus di Putignano non solo promuove la mobilità sostenibile, ma è anche un’occasione importante per sostenere la comunità. Questo strumento, infatti, se da una parte rappresenta anche un servizio educativo, poiché svolto da persone attive nell’ambito della comunità educante di Putignano, dall’altra è un vero e proprio veicolo per creare legami tra persone, associazioni e famiglie: un mezzo, quindi, che promuove la mobilità sostenibile, l’educazione e la rigenerazione del tessuto sociale.

“In generale – conclude Legambiente Pisa – le amministrazioni locali non sono in grado di mantenere questo tipo di servizio nel tempo, seppur virtuoso ed efficace, per motivi economici ed amministrativi. Il rischio è che rimanga sempre ad un livello di sperimentazione che se non viene adeguatamente sostenuto e reso strutturale si estinguerà nel giro di un triennio al massimo. Ci auguriamo quindi un cambio di passo da questo punto di vista”.