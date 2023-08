Pugno al rivale Ristoratore a Pisa: finisce nei guai

Dalla sera della lite, sono trascorse alcune settimane. Ma sabato è finito nei guai, con tanto di denuncia alla procura da parte della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, al termine degli accertamenti di rito. Protagonista un cittadino orientale, titolare di un ristorante etnico in zona Duomo, ritenuto responsabile dell’aggressione con un pugno nelle scorse settimane ai danni di un collega italiano, al quale aveva procurato una ecchimosi al volto giudicata guaribile in una settimana.

La lite era stata l’epilogo di una serie di tensioni tra i due, scaturite da pregressi rapporti di cattivo vicinato.

La situazione era passata alle vie di fatto con un pugno in faccia, una sera in cui il ristoratore orientale non aveva gradito il rumore fatto dall titolare del ristorante accanto che stava effettuando piccoli lavori di sistemazione del suo fondo.

Il ristoratore italiano aveva quindi richiesto l‘intervento della Polizia, e una pattuglia era arrivata sul postoo e, dopo aver riportato la calma ed identificato le parti coinvolte, aveva informato il malcapitato della facoltà di sporgere querela in Questura e della opportunità di farsi medicare

al Pronto soccorso, dove gli avevano poi dato prognosi di una settimana.

Dopo aver ricevuto la querela, necessaria per poter procedere nei confronti dell’aggressore, i poliziotti hanno denunciato il ristortore orientale er il reato di lesioni personali