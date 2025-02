Pubblicato il concorso per dieci corsi PhD alla Sant'Anna

Pisa, 26 febbraio 2025 - Un percorso di formazione e di ricerca strettamente legato ai temi rilevanti della nostra epoca, rivolto a laureate e laureati provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite concorso, con spiccate attitudini alla ricerca scientifica e all’elaborazione interdisciplinare. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa pubblica il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ph.D. per l’anno accademico 2025/2026: dalla robotica all’economia, dalla sostenibilità alle tecnologie digitali, dall’agrobiodiversità alla medicina traslazionale, dal management ai diritti umani, i dieci Corsi Ph.D. mirano a collegare la ricerca di base e quella applicata in modo dinamico, con una forte attenzione alle esigenze di innovazione provenienti anche dal mondo industriale e dalle istituzioni pubbliche.

Tutte le posizioni aperte sono interamente finanziate: la borsa di studio, che comprende anche un budget per la ricerca e per le attività da svolgere all’estero, viene rinnovata annualmente a seguito di una valutazione da parte della Faculty dei Corsi Ph.D. La Scuola Sant’Anna inoltre mette a disposizione, con un bando annuale, la possibilità di usufruire di tutti i servizi residenziali in alcune strutture individuate.

I dieci corsi Ph.D. e la scadenza per presentare domanda

I dieci corsi PhD attivati dalla Scuola Superiore Sant’Anna sono: PhD in Agrobioscienze, coordinato dal prof Luca Sebastiani; PhD in Agrobiodiversity, coordinato dal prof Pierdomenico Perata; PhD in BioRobotica, coordinato dalla prof. Leonardo Ricotti; PhD in Emerging Digital Technologies, coordinato dal prof Luca Valcarenghi; PhD in Medicina Traslazionale, coordinato dal prof Vincenzo Lionetti; PhD in Economics, coordinato dal prof Alessio Moneta; PhD in Management Innovation, Sustainability and Healthcare, coordinato dal prof Fabio Iraldo; PhD in Human Rights, Global Politics and Sustainability, coordinato dalla prof.ssa Mariagrazia Alabrese; PhD in Diritto, coordinato dal prof Gianluigi Palombella; PhD in Health Science, Technology and Management, coordinato dalla prof.ssa Milena Vainieri.

La scadenza per presentare domanda di ammissione è fissata a giovedì 15 maggio 2025, ore 17.00. L’unica eccezione è rappresentata dal PhD in Economics, la cui scadenza è anticipata a martedì 15 aprile 2025, ore 17.00.

I posti a concorso e i requisiti di ammissione

Per l’anno accademico 2025/2026, la Scuola ha messo a disposizione 60 posizioni, ripartite nell’ambito dei vari Corsi PhD (dettagli sul Bando). Il numero dei posti potrà essere aumentato nel caso in cui, prima dell'inizio dei Corsi, siano accertate ulteriori disponibilità finanziarie.

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di cittadinanza, i candidati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Laurea vecchio ordinamento; Laurea Magistrale, Magistrale a ciclo unico o Specialistica; Analogo titolo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al Ph.D.

Il tasso di occupazione dopo il Ph.D.

Un’opportunità unica per entrare in un ambiente di eccellenza accademica e avviare un percorso professionale di successo: la fotografia che infatti restituisce l’indagine 2023 di Almalaurea è molto promettente. Ad un anno da titolo, il 99% degli iscritti ha già ottenuto posizioni lavorative di rilievo e per il 62% la ricerca continua a essere la maggiore attività della propria occupazione, che sia in ambito universitario o di impresa.

“I nostri dottorati non sono solo un percorso accademico di alto livello, ma una vera e propria porta d’ingresso nel mondo della ricerca e dell’innovazione. Fin dal primo giorno, gli studenti e le studentesse sono coinvolti in progetti di ricerca nazionali e internazionali, lavorando a stretto contatto con esperti e realtà di primo piano. Questo significa non solo acquisire competenze accademiche solide, ma anche sviluppare un network e un bagaglio di esperienze che li prepara al meglio per il mondo del lavoro, sia nell’università che nell’industria o nelle istituzioni. E i dati Almalaurea lo dimostrano” dichiara Fabio Iraldo, rappresentante in Senato accademico per i corsi Ph.D. della Scuola Superiore Sant’Anna.

Per consultare il bando e scoprire l’offerta formativa dei corsi Ph.D. della Scuola Sant’Anna, è possibile visitare la seguente pagina: https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd