Provocano incidente e scappano: caccia a due. Donna e cane soccorsi

Hanno assistito all’incidente in diretta e a due uomini, subito dopo, che sono scappati. Stavano andando a un convegno sul lupo, organizzato dalla WWf, all’Hotel Golf di Tirrenia, e hanno visto l’auto, un’Opel Astra, colpire in pieno la Mercedes che stava arrivando da Marina verso Pisa. È successo sabato 22 marzo alle 16:14, come racconta il dirigente Michele Mennucci. "Una pattuglia delle guardie zoofile Nogra con l’ambulanza veterinaria, stava percorrende il Lungarno d’Annunzio verso il Litorale Pisano".

Le pattuglie, "vista l’entità del sinistro, con un’auto che aveva invaso la carreggiata opposta alla sua direzione di marcia e l’altra in bilico su di una strada sterrata in discesa al lato opposto della strada, hanno attivato le luci di emergenza dei mezzi di servizio, a protezione della donna e del suo cane che erano all’interno della macchina incidentata".

A quel punto, abbiamo chiamato il 118 e la polizia municipale – prosegue Mennucci – che ha raccolto le testimonianze dei presenti. La donna e il cane coinvolti fortunatamente non hanno riportato lesioni, solo un grande spavento".

Le guardie sono riuscite comunque ad assistere al convegno. "Ringrazio il vice dirigente Giorgio Tamberi, il funzionario capo Giovanni Campani, le guardie Monica Ciuti, Antonella Soldani, Marco Ruberti e Luca Fiorio per l’intervento a protezione della donna e il cane coinvolti nel sinistro, per aver veicolato il traffico fino all’arrivo della polizia municipale di Pisa e successive direttive impartite dell’ispettore Vitagliano della municipale".

E prosegue: "L’uomo alla guida della Opel Astra, che ha causato l’incidente e il suo passeggero, sono fuggiti nei campi in direzione San Piero a Grado". La vettura, l’Opel, appunta, è rimasta a bordo strada: risulterebbe intestata a una persona che ha più auto. Non è coperta dall’assicurazione. I mezzi sono stati rimossi e sequestrati.

