Prova d’orgoglio. Repubbliche Marinare. Pisa splendido argento: "Il futuro è nostro"

Dopo quattro ultimi posti arriva il riscatto per il Galeone Rosso, con una seconda piazza figlia di una vera e propria rivoluzione all’antica regata delle Repubbliche Marinare. Imbattibile Genova, alla sua tredicesima vittoria, con un terzo successo consecutivo culminato tra le acque amiche, ma ora la manifestazione, giunta all’edizione numero 69, vede Pisa tornare tra le protagoniste. I pisani infatti hanno strappato l’argento a Venezia, mentre Amalfi è rimasta nelle retrovie. Positiva anche la prova delle donne con il secondo posto rossocrociato sempre alle spalle di Genova. Soddisfatto il sindaco di Pisa Michele Conti: "Faccio grandi complimenti ai ragazzi e allo staff per questo risultato - dichiara Conti -. Pettinari ha ricostruito e rinnovato questi equipaggi su cui abbiamo investito molto e che hanno dimostrato di saper invertire la rotta degli ultimi anni".

Gli fa eco l’assessore allo sport Frida Scarpa: "Siamo ripartiti con forza e coraggio per rinnovare e andare in una direzione diversa - commenta Scarpa -. Grande prova da parte di un equipaggio giovanissimo che ha margini importanti di miglioramento considerando anche la presenza di un 15enne al timone e un 16enne a centro barca. Ringraziamo anche la Port Authority per averci concesso il canale dei Navicelli in questi mesi per la preparazione".

Si gode il secondo gradino del podio anche l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini. "Prestazione che lancia la prospettiva di un futuro vincente. Abbiamo imboccato la strada giusta per arrivare a tornare sul primo gradino del podio". Soddisfazione anche per l’equipaggio: "Abbiamo investito tantissimo in ragazzi giovani anche alla prima esperienza. L’obiettivo era di una ripartenza che ci desse prospettive per il futuro e siamo molto soddisfatti del nostro secondo posto - dichiara il veterano del Galeone Rosso Simone Tonini -. Non c’è stata gara per il primo posto, onore a Genova che ha fatto un grande lavoro". Contento anche il direttore tecnico Leonardo Pettinari: "Abbiamo cresciuto questo team e il lavoro ha dato i suoi frutti. E’ un bel segnale all’intero movimento, grazie anche alla collaborazione di le società, del Comune di Pisa e di tutti quelli che ci hanno dato una mano. Avevamo nelle corde la possibilità di insediare i primi posti, questo è un ottimo primo passo, ma non voglio dimenticare e rispettare il lavoro di chi ci ha preceduto".

L’equipaggio maschile del galeone pisano era composto da Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi. Lo staff tecnico è composto staff tecnico composto dal direttore tecnico Leonardo Pettinari, il direttore sportivo Luca Gagetti e l’allenatore Alessandro Simoncini, affiancati dal nostromo Antonio Pucciarelli e dal timoniere Lorenzo Giuntini.