Prova a chiederti se questo lavoro fa per te

Dopo la visita al teatro ci è venuta una serie di curiosità. Cosa sanno i ragazzi della nostra età di questo mondo così affascinante? Quanti potrebbero essere interessati in futuro a dedicarsi a un mestiere creativo nel mondo dello spettacolo? Per capirlo abbiamo pensato di fare un sondaggio fra gli alunni della nostra scuola (17 classi, 361 alunni). Abbiamo posto a tutti otto domande, abbiamo contato e analizzato le risposte e infine tratto le nostre considerazioni.

Innanzitutto abbiamo scoperto che solo una minoranza degli alunni (1 su 6) non ha mai visto uno spettacolo al teatro. Buon segno! Inoltre 9 ragazzi su 10 sanno che dietro le quinte di uno spettacolo lavorano tante persone. La grande maggioranza però non è a conoscenza del fatto che al teatro non ci sono solo attori e musicisti, ma anche mestieri tecnici e manuali.

Facendo un paragone con il cinema, abbiamo scoperto che solo un quinto dei ragazzi legge i titoli di coda di un film. Eppure quasi la metà ritiene che contengano informazioni importanti. Abbiamo visto che la grande maggioranza ama creare qualcosa con le mani e che due terzi degli alunni vorrebbero da grandi fare un mestiere creativo.

L’ultima domanda posta: preferiresti fare un lavoro di squadra o individuale? Ha stravinto il lavoro di squadra (3 su 4). Anche noi siamo d’accordo e vorremmo dire la nostra opinione ai ragazzi che hanno scelto il lavoro individuale: lavorare in gruppo fa nascere molte idee!