Pronti per "Bagni di vino"

Due giorni all’insegna del buon vino del territorio a San Giuliano Terme con l’evento “Bagni di Vino” che si terrà nei giorni venerdì 2 e sabato 3 giugno con orario 18-23 presso il “Parterre”, nello spazio recuperato e reso nuovamente fruibile dall’amministrazione comunale sangiulianese. L’evento sarà principalmente incentrato sulla degustazione del vino e gli avventori potranno acquistare il calice per la degustazione serigrafato con il logo dell’evento e la relativa tracolla porta calice. Inoltre potranno anche acquistare i Token degustazione presso la cassa centrale e solo con questi si potrà procedere con le degustazioni. Ogni banco di degustazione gestirà poi il proprio “listino prezzi” attribuendo un valore di token ad ogni vino messo a disposizione dal produttore.

Gli espositori con proprio registratore di cassa potranno effettuare la vendita diretta delle bottiglie di vino. Tra i brand del nostro territorio saranno presenti: Terre di Pisa doc, Strada del Vino delle Colline Pisane, Vignaioli di San Miniato, L’Agona Vini. Sarà presente la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori (Fisar) oltre all’Associazione Italiana Sommelier (Ais) che organizzerà una master class. E non mancherà uno spazio per chi preferisce il luppolo alla vite, grazie alla presenza del Birrificio di Buti. Sarà possibile poi accompagnare il buon vino a disposizione degli avventori con buon cibo grazie allo spazio food di Geste e Bottegheria. Entrambe le serate saranno allietate da musica dal vivo sul palco del Parterre grazie alle band Following error e Onda acustica.

"Con ‘Bagni di Vino’ vogliamo portare la degustazione del buon vino sul nostro territorio – affermano la vicesindaca Lucia Scatena e l’assessore alla Progettazione e rigenerazione urbana Matteo Cecchelli –. Abbiamo coinvolto aziende locali note al pubblico per dare spazio alla qualità dei nostri territori e dare ai sangiulianesi, ma non solo, una due giorni in cui poter misurarsi con il buon vino, in piena convivialità e socialità grazie ad uno spazio recuperato e maggiormente fruibile, il Parterre, nell’area recuperata, valorizzata e riconsegnata alla cittadinanza nei mesi scorsi. Nell’occasione ringraziamo tutti gli aderenti e chi ha contribuito all’organizzazione dell’evento, in particolare Terre di Pisa doc e Strada del Vino delle Colline Pisane"