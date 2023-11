Promuovere le attività. Un webinar per imparare

I social e le nuove opportunità delle rete. Confcommercio Pisa in collaborazione con il Gruppo Giovani Federmoda organizza un webinar su come l’utilizzo corretto dei social può aiutare a raggiungere in maniera mirata i potenziali clienti. Nel corso saranni affrontar argomenti come: il nuovo codice del consumo, cosa occorre sapere per evitare sanzioni durante Black Friday. Con Spin Edi Confcommercio presneta quindi un focus sulle opportunità legate al mondo della comunicazione efficace sui diversi social e con Webidoo sarà possibule analizzare come promuovere al meglio i prodotti del proprio negozio.

Webinar gratuito dedicato agli imprenditori e alle imprenditrici del settore abbigliamento, calzature, intimo, accessori. Registrazione obbligatoria entro l’11 novembre.