Progetto targato associazione: "Lungofiume"

"Il valore del Silenzio" è un progetto teatrale promosso dall’associazione culturale Lungofiume, realtà con sede a Cascina, ormai diventata una vera e propria ‘fabbrica’ di iniziative, rassegne, cultura a 360 gradi sul territorio e per il territorio. Massimo Corevi - autore, regista di teatro e cinema, pittore, scenografo, animatore del premio internazionale di narrativa Lungofiume e del Premio Città di Cascina per la cultura - ne è il fondatore e presidente. A guidarlo è una grande passione, in particolare per il teatro e gli attori: "Il testo de ‘Il valore del Silenzio’ narra di tre persone, le cui vicende apparentemente lontane trovano una sintesi in una parola: il silenzio. Sono persone diversissime tra loro, per età, esperienze, vissuti. Tre persone – due donne e un uomo - che vivono tre diverse tipologie di solitudini, tre modi differenti di vivere gli abbandoni e i fallimenti. In scena danno vita ad un testo delicato ed incisivo, esaltando la preziosità del silenzio e dei sentimenti che esso custodisce".