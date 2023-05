Prime mosse dei due candidati Conti a Marina e Martinelli sui social

In vista del ballottaggio ormai certo i due schieramenti sono già al lavoro. Michele Conti è ripartito ieri sera da Marina incontrando gli elettori in piazza delle Baleari. "Per confermare l’ottimo risultato del primo turno - ha scritto il sindaco uscente sulla sua pagina Facebook - c’è bisogno dell’impegno di tutti". Per poi chiudere il post con il suo slogan della campagna elettorale: "Un altro passo". Non si è ancora rimesso "in cammino", invece Paolo Martinelli, ma dai social rilancia il mantra della sua campagna politica, ovvero la partecipazione: "Adesso - scrive - inizia una fase completamente nuova e per il ballottaggio servono tutte le energie che la nostra città può mettere in campo. Se hai un po’ di tempo da mettere a disposizione e vuoi partecipare, puoi scrivere alla mail [email protected] indicandoci nome, cognome e un recapito telefonico. Non importa se non hai esperienza, ognuno può essere utile con tante piccole azioni per raggiungere l’obiettivo. Manca pochissimo e la partita è aperta, ora più che mai. Vamos. partecipare, partecipare, partecipare". Martinelli non si stacca dalla sua cifra politica. La proposta dal basso è la ricetta principale alla quale sembra voler aggrapparsi per cercare di recuperare le distanze espresse dall’elettorato nel primo turno. Poi tornerà tra i quartieri, incontrerà i cittadini, parteciperà alle assemblee. L’ha già detto commentando a caldo il voto, esplicitando che per lui gli interlocutori veri "sono i cittadini, non i partiti". Allo stato non c’è nessuna possibilità di apparentamento né da una parte, né dall’altra. La sfida sarà un duello. La scelta è tra Conti e Martinelli e i due candidati non paiono propensi a "terze vie" o a ipotesi di accordi politici con altri partiti. Né con il Terzo polo per il centrodestra, né la sinistra radicale per il centrosinistra. Anche se qualche telefonata a candidati ed elettori di Ciccio Auletta dalla coalizione di Martinelli sarebbe già arrivata. Intanto però Potere al popolo, componente di Unione popolare, la seconda gamba della coalizione di Auletta, chiude la porta a qualsiasi intesa: "La nostra - scrive in una nota - è stata un’alleanza indipendente e autonoma dal centrodestra e centrosinistra con cui abbiamo confermato la rielezione di Ciccio Auletta in consiglio comunale, che ha rappresentato l’unica opposizione alle giunte a guida Pd e Lega degli ultimi 10 anni". Ovvero, conclude Potere al popolo, "una classe politica bipartisan profondamente screditata" tanto che "chi uscirà vincente dal ballottaggio rappresenterà più o meno un terzo dei pisani". Nel centrosinistra festeggia, comunque, il risultato Luca Pisani, coordinatore dei Riformisti, che hanno preso il 2,2% e in caso di sconfitta non saranno rappresentati in consiglio: "Se vince Martinelli eleggiamo Simona Rindi. Abbiamo dimostrato che siamo l’unica alternativa liberal-democratica e riformista in città".

Gab. Mas.